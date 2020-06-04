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已3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

代駕定型化契約6月上路 代駕司機召募說明會報名秒殺

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台灣失業率、無薪假雙創新高！「台灣代駕」招募說明會開放網路報名，幾分鐘就立刻額滿報名截止。　圖／台灣代駕提供
台灣失業率、無薪假雙創新高！「台灣代駕」招募說明會開放網路報名，幾分鐘就立刻額滿報名截止。　圖／台灣代駕提供

台灣失業率、無薪假雙創新高！「台灣代駕」招募說明會開放網路報名，幾分鐘就立刻額滿報名截止，總部接到許多求職者來信，希望加開場次，甚至有許多人希望是專職求職，透過網路、電話洽詢的人，每天逼近百人。

台灣代駕表示，奔走三年，致力推動的代駕定型化契約，在6月終於正式上路，對於代駕司機更有 保障，過去很多人擔心消費糾紛，不敢跨足代駕產業，現在定型化契約不但雙方權益規範都更加 清楚，對從業者及從業人員的把關更嚴謹，消費者也更加有保障，特別是代駕司機服務趟次比起 外送服務來得少、平均一天只要三單，每月淨利就有5萬元，工作保障提高後，更使得成為「台灣 代駕」的專職代駕員成為許多人求職熱門選項。

「代客駕車服務推廣協會」林鼎鐘秘書長表示，參考日、韓、中的代駕產業發展經驗，台灣交通 部的定型化契約上路後，不但對消費者更有保障，代駕服務企業、代駕從業人數也將會提高，未 來發展蓬勃，前景可期。

不只王品集團徵才，台灣代駕也觀察到，商務聚餐剛性需求，在疫情下影響輕微，現在加上全台解封在即，從5月開始傳統報稅淡季，竟然出現「淡季不淡」現象，業績還逆勢創新高，成長兩成以上，出現尾牙春酒的「遞延效應」，市場預估接下來更預期出現倍增的「爆炸性聚餐潮」，也推升代駕司機的需求量。

求職 失業率 王品集團

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