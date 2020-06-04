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李中旺任友訊董座 期盼將公司營運回到正常軌道

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

友訊（2332）股權爭奪即將進入新的一頁，新任友訊董事長為李中旺，將於6月4日前往總部與前董事長胡雪交接，並主持6月15日股東常會。昨（3）日經濟部已核准變更登記生效，李中旺為合法的友訊董事長。

股東臨時會決議解任的5席董事也已完成變更登記，根據經濟部商業司登記欄目，友訊5席董事及1席獨立董事都是缺額狀態，將待6月15日改選。經濟部商業司既背書鍾祥鳳跟馮忠鵬兩位獨董身分合法性，也同意股東臨時會的決議有效性。目前友訊董事會正式成員為李中旺、鍾祥鳳、馮忠鵬三人，李中旺為董事長。

李中旺表示，非常感謝經濟部及相關主管機關的快速決策及協助，將前往友訊赴任並與前董事長進行相關交接作業，此任任期僅剩短短的12天，他自認是「看守內閣」，但會盡全力穩定公司軍心，也希望在6月15日的股東常會能順利進行，選任出未來對公司有具體貢獻之董事成員，盡速將公司營運回到正常軌道。

對於經濟部完成變更登記、李中旺成友訊新任董事長，胡雪方面並未作任何回應。胡雪等公司派目前佔公司股權約16~18%。

友訊 股東臨時會 經濟部

延伸閱讀

李中旺任友訊董座 經部核准

經濟部商業司已核准 變更友訊董事長為李中旺

友訊股臨會 解任董座胡雪

友訊新董事長李中旺：最快下午向經濟部登記變更

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