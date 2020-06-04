3倍券排除電商買農產 正值產季農委會大嘆可惜

今年上半年因為新冠肺炎疫情影響，農委會大力推農產品透過電商銷售，包括外銷受阻的鳳梨釋迦、鳳梨、午仔魚、石斑魚、玉荷包等等，都在網路電商創造佳績；行政院擬7月發三倍券促進消費，但方案中排除電商，後疫情時代，加上正值國內夏季水果盛產旺季，農委會大嘆可惜。

農委會國際處處長林家榮表示，農委會舉辦台灣農產嘉年華活動，並提供買500元、送50元的回饋，鼓勵消費者在家防疫，也可以透過電商購買台灣農產品，從今年2月27日到6月份，至今已經賣了4億台幣；43家合作的網路電商中，有部分商家業績跟去年同期相比成長了三、四倍，部分農產品以及農產加工品也因此業績長紅。

林家榮表示，行政院的三倍券排除電商，他覺得很可惜，但仍會配合行政院整體的政策，鼓勵消費者可以到實體通路購買我國的農漁產品；但現階段電商銷售農產品及其加工品平均每個月有1.3億業績，雖在整體農產銷售比例不算高，一方面鼓勵消費者可以到賣場超市購買台灣的各式農產品；另一方面也不放棄電商市場。

他說，雖然電商不可以使用三倍券，但為了鼓勵民眾持續網購，7月將提出台灣農產嘉年華2.0版本，也就是原本的買500元送50元，調高為買500元送100元，加碼回饋給消費者；另外，也會隨著不同節慶推出更多網路上的折扣優惠，比如中元節、中秋節能，會隨著節氣陸續推出，讓消費者逐漸習慣電商網路購買農產品，特別是產銷履歷、有機農產品，透過電商平台網路銷售，讓更多人能夠接受、方便購買。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，農漁會會配合政策，屆時會收三倍券，因此消費者可以到農漁會購買農產品，但農漁會的信用部也需承擔代墊付振興券所產生的兌付資金壓力，櫃員收到偽券的損失，運送的損失，以及兌付的行政成本。