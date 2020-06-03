陪你一起「稿IP」！台視編劇班好口碑延燒再開班

文化部影視及流行音樂產業局指導補助，台視、台南藝術大學、成大、高雄文藻外語大學共同主辦的「台視影視文創講堂-電視編劇培訓計畫」邁入第9年。

今年將以「稿IP」為題，在影視IP快速成長的時代，培育更多專業人才。本屆「電視編劇培訓計畫」招生對象為20歲以上，有故事、喜愛故事、想說故事、想寫出好劇本者。如果具有商業影視編劇工作經驗者，有意願更精進劇本創作專業技能之劇本創作工作者，將列為優先錄取對象。

課程將邀請擅長各類型影視劇本創作、戲劇製播、行銷企劃，並且對「IP影視化、影視IP化」具有豐富經驗等，共計16位老師，並聘四度入圍金鐘獎的資深編劇張綺恩任課程總導師，全程隨班指導，提供完整影視編劇基礎與實作訓練課程。

台視今年邀請金鐘獎、金馬獎王牌編劇、導演、製作人、跨國傳媒高階經理人、多元媒體平台經理人等齊聚南台灣親自授課，包含有韓國「希傑娛樂媒體股份有限公司」高級副總裁徐章豪，以及美國「福斯傳媒集團」高級副總裁嚴嘉念，同時也邀請了長期投入創新服務趨勢與社群數據分析的資策會創新應用服務研究所主任徐毓良講課。資策會曾協助電視劇《我們與惡的距離》，成功結合「大數據分析」與「劇本創作架構方向」應用。

另外，本屆結業學員的結業作品將有機會與台視公司合作，爭取文化部「影視及流行音樂產業局」辦理的「電視劇本開發補助」。

即日起接受報名至109年6月19日17：00截止，上課日期從109年6月27日至10月31日，全期120小時，學費1萬元。