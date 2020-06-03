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星展維持預估今年台灣GDP負1% 央行6月將再降息
星展集團資深經濟學家馬鐵英今天就「台灣：新冠病毒疫情產業影響面面觀」提出研究報告，報告指出，考量勞動力市場惡化、中美緊張局勢升溫以及全球經濟衰退的持續影響，對於台灣後疫情時期的經濟前景仍保持謹慎，維持台灣2020全年經濟成長率預測值負1.0%，預估央行6月將繼續降息。
報告表示，新冠病毒疫情對台灣各產業帶來差異化影響，在疫情對電子產業帶來正面挹注的同時，卻也為非電子類的製造業、零售業、餐飲業帶來負面影響，並對航空業、飯店業與旅遊業造成巨大衝擊。
星展集團認為，雖然台灣預計於6月7日解封，鬆綁各項社會活動，但勞動市場惡化與中美關係日益緊張，可能對台灣產生連鎖反應，消費溫和復甦可能有很大程度會被出口疲軟抵消，為下半年經濟前景蒙上陰影。
因此，星展集團維持對台灣2020全年負1.0%、2021全年2.9%的GDP成長預估。
星展集團預期，央行將於6月理監事會會議宣布進一步降息，以因應日益負向的產出缺口與通縮風險。
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