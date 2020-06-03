快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星展維持預估今年台灣GDP負1% 央行6月將再降息

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
疫情造成勞動市場惡化。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
疫情造成勞動市場惡化。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影

星展集團資深經濟學家馬鐵英今天就「台灣：新冠病毒疫情產業影響面面觀」提出研究報告，報告指出，考量勞動力市場惡化、中美緊張局勢升溫以及全球經濟衰退的持續影響，對於台灣後疫情時期的經濟前景仍保持謹慎，維持台灣2020全年經濟成長率預測值負1.0%，預估央行6月將繼續降息

報告表示，新冠病毒疫情對台灣各產業帶來差異化影響，在疫情對電子產業帶來正面挹注的同時，卻也為非電子類的製造業、零售業、餐飲業帶來負面影響，並對航空業、飯店業與旅遊業造成巨大衝擊。

星展集團認為，雖然台灣預計於6月7日解封，鬆綁各項社會活動，但勞動市場惡化與中美關係日益緊張，可能對台灣產生連鎖反應，消費溫和復甦可能有很大程度會被出口疲軟抵消，為下半年經濟前景蒙上陰影。

因此，星展集團維持對台灣2020全年負1.0%、2021全年2.9%的GDP成長預估。

星展集團預期，央行將於6月理監事會會議宣布進一步降息，以因應日益負向的產出缺口與通縮風險。

降息 央行 星展銀行

延伸閱讀

台灣今年經濟成長 星展下調至-1%

不只IMF看衰台灣經濟 星展下修國內經濟成長負1%

相關新聞

找回競爭力、市場「股漲」叫好 疫情蔓延下老牌雨衣廠是如何做到？

老字號雨衣大廠達新，最新的售地處分利益高達53億元，上周完成入帳，可望貢獻EPS26元。

星展維持預估今年台灣GDP負1% 央行6月將再降息

星展集團資深經濟學家馬鐵英今天就「台灣：新冠病毒疫情產業影響面面觀」提出研究報告，報告指出，考量勞動力市場惡化、中美緊張...

退休也可年年出國！ 輕熟女理財有3階段1公式

為了追求財務自主，愈來愈多女性選擇當職業婦女，但不論是單身或已婚的輕熟女們，要如何訂定適合自己的財務目標，滿足工作階段、甚至是老後的退休需求呢？投資專家建議，輕熟女理財應把握三階段、一公式，才能保持經濟獨立，擁有生活上的自主選擇權。

65歲拚創業！第一名店董事長王義郎靠3招 讓商品年銷2億

一身西裝、臉上堆滿笑容，香菇王集團旗下第一名店董事長王義郎，侃侃而談自身創業經歷，更自信表示，自家代理的產品熱銷前三名，「一年可賣出約2億元。」其中，香菇醬油更是自創業初期，就一路熱賣至今的暢銷商品。

就業報告、美中衝突 美股、美債短線聚焦點

投資人樂觀看待經濟重啟、景氣復甦的可能性，反映在美歐股市連日創高的走勢之上，避險需求降溫之際，各天期美債殖利率連袂走揚，...

美國疫情朝緩和方向 景氣有望回歸擴張趨勢

美國第2季經濟成長率將於7月下旬公布，若以目前公布的4月份生產、銷售、資本支出及進出口數據推估，分析師預估，該季年率的跌...

中火許可證仍有效？ 環保署、中市府各說各話

台電擬重啟停機近半年的台中火力發電廠二、三號機組，但操作許可證去年底就被台中市府廢止，今年二月環保署撤銷廢止處分，台中市...

服務業前四月用電 負成長

台灣新冠肺炎疫情趨緩，工商活動也逐漸復甦，回顧疫情衝擊最劇的今年前四月，台灣產業電力使用呈現兩樣情。據台電售電統計，今年...

Q3人力需求 恐掉11年同期低點

勞動部昨（2）日發布今年第3季人力需求調查，考量新冠肺炎疫情影響，預估年7月底較4月底的人力需求僅淨增加2.1萬人，創金...

中火2、3號機組 將重啟

台電昨（2）日備轉容量率仍維持在逾11％水準，亮穩定綠燈，但台電表示，逐漸進入夏季用電尖峰，加上疫情緩和使得工商活動復甦...

中火重啟2、3號機？民代輪番砲轟 台電說明會腰斬

台電有意重啟台中火力發電廠二、三號燃煤機組，引發爭議。台電昨天應議員要求到地方舉行說明會，台電發電處長李崇賓率先說明，台...

財經觀點／從學校階段 就培養企業人才

作為全球最大汽車零組件集團、也是全球電池包最大供應商，敏實集團對人才培養有深刻認知，現狀是學校教育與企業需求有落差，學生...

熱門新聞

別再想著領現金！網曝三倍券「發大財絕招」：錢滾錢、再翻倍

蘇貞昌振興券記者會 王世堅痛譙：他自己玩得很高興

不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

網「突破盲點」用三倍券去好市多換3千現金 行政院：盡力防弊

「好賺不是天天有」振興三倍券 11項禁用

頂好價格為何跟不上全聯？網曝「一關鍵」：全面性輾壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。