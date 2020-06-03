業者提振興三倍券「最殺方案」 經濟部：下周公布

行政院昨宣布「振興三倍券」方案，將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，經濟部並已邀信用卡、電子票證與電子支付業者會商加碼優惠措施，為了搶食「振興三倍券」大餅，業者已開始著手規劃「最殺方案」。

經濟部表示，業者規劃的優惠方案在8日前會提報到經濟部，由經濟部審核，通過後下周就會對外公告，經濟部會把各家業者的優惠方案整理好，提供給民眾參考。

經濟部表示，信用卡部分，目前初步確定不設回饋5%的門檻，由業者個別提出自家的優惠方案，回歸市場機制，如果業者提出的優惠方案比較好，自然會吸引消費者選擇使用。

此外，會中另有支付業者表示願提供消費滿3,000元就先送滿額禮、滿4,000元再打8折，將3000元變為4,000元。

據了解，目前信用卡及支付業者擬定方案多是自5%起跳，隨促銷方式不同，有的甚至可達20%以上。

也有餐飲業者表示會加碼回饋，初步規劃若使用振興券消費將滿千送500元，合併支付使用相當於可得6,000元。

此外，經濟部也召集已接受紓困的餐飲、商場、百貨公司等業者，討論加碼優惠。另，全台400多個商圈、夜市，也多表示將提加碼促銷活動，目前規劃方案包括若使用振興券消費可摸彩抽最新款iPhone或Gogoro機車。