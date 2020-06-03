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經長沈榮津向扣件業喊話 「你們的事就是我的事」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
新冠疫情衝擊，國內扣件業產值衰退13%，進入振興階段，經濟部長沈榮津今早南下高雄與業者信心喊話。記者王昭月／攝影
新冠疫情衝擊，國內扣件業產值衰退13%，進入振興階段，經濟部長沈榮津今早南下高雄與業者信心喊話。記者王昭月／攝影

台灣扣件產業在新冠肺炎疫情受到嚴重衝擊，產值衰退達13%，經營慘澹。進入後疫情時期，經濟部沈榮津今早再與扣件產業人士面對面溝通，他強調會以同理心，協助扣件產業走過難關。

沈榮津今早在經濟部傳統產業創新加值中心與高雄扣件業者再度碰面，說明經濟部對製造業及其技術服務業的紓困與振興措施，立委邱志偉、劉世芳及中鋼董事長翁朝棟都到場關切。

沈榮津說，經濟部在紓困階段做了三件事，包括補貼企業員工薪資、營運費用及減免水電費用，此外，企業既有的貸款一定設法展延，並協助他們順利取得營運資金的貸款及振興的貸款。振興階段，則支持產業做技術研發，人才的培訓及市場拓銷，在疫情停止後趕快把廠商帶起來。

沈說，「我一直強調，政府對受困的產業一定要用同理心來看待，寬一點、鬆一點、快一點，幫產業脫離困境」。

與會扣件業者反映，台灣扣件每年產1536億，從業人口3.6萬人，出口超過美國，僅次於大陸與德國，排世界第3，是另類隱型冠軍，但受新冠肺炎影響，今年1至4月全體出口總值僅394億3千萬，衰退13%，據台經院調查，未來半年仍會看壞。

業者表示，國內台幣4月份連兩升，創近3年新高，物價指數則跌了6.51%，建議政府應適度讓台幣貶值，振興貸款也應擴及扣件業，讓扣件產業與中小企業獲得政府一樣的補助。

台灣螺絲工業公會理事長蔡圖晉也說，疫情期間，扣件暫時無法出口，但原料都已下訂，業界承受成本負擔，目前衰退情勢仍未探底，需要政府伸出援手。立委邱志偉表示，台灣扣件業是製造業模範，這次各國因疫情全部封禁，產品賣不出，所幸從上游的中鋼起，大家都共體時艱，接下來振興階段希望國家隊能整合力量，讓螺絲業再創輝煌榮景。

沈榮津回應，扣件業紓困送件，僅2案因重復申請未能通過，其餘都過關。他向在場扣件業喊話，「你們的事，就是我的事」，他已交代經部人員以同理心處理產業困境，大家就業安定，社會就安定。

經濟部長沈榮津向扣件業者喊話，政府會以同理心助產業度過難關。記者王昭月／攝影
經濟部長沈榮津向扣件業者喊話，政府會以同理心助產業度過難關。記者王昭月／攝影

疫情 經濟部 沈榮津

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