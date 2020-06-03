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商圈振興補助審查 台南兩梯次獲3085萬

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
經濟部中小企業處辦理商圈振興補助計畫第二梯次審查結果今出爐，台南商圈共入選19案，總計可獲補助逾3000萬元。圖／台南市政府經發局提供
經濟部中小企業處辦理商圈振興補助計畫第二梯次審查結果今出爐，台南商圈共入選19案，總計可獲補助逾3000萬元。圖／台南市政府經發局提供

因應疫情衝擊，經濟部中小企業處辦理商圈振興補助計畫第二梯次審查結果今天出爐，台南商圈共入選19案，補助經費1730萬元，加上第一梯次台南市總共獲選32案，共可獲得補助經費3085萬元，可望加速未來商圈商機恢復。

台南市政府經發局長陳凱凌表示，受新冠疫情肺炎疫情影響，實體店面來客數遽減，為協助轄內商圈爭取補助經費來推動商圈環境改善，市長黃偉哲於中央公布相關方案後，要求經發局邀請各商圈協會針對各項提案內容進行輔導，並每周派員至經濟部協助相關補助方案申請。

經發局說，第二梯次商圈發展提案主要是辦理商品開發、培能訓練、數位應用及行銷推廣等工作，未來將結合市府各局處資源全力協助商圈行銷推廣，讓補助經費發揮最大效益，同時也鼓勵各地遊客多多來台南觀光消費。

經發局說，中央已經規劃振興三倍券來提振低迷消費買氣，預計7月15日正式上路，市府也將積極串聯百貨公司、飯店與行動支付業者推出更優惠的消費優惠措施，吸引消費者到台南消費。

經濟部中小企業處辦理商圈振興補助計畫第二梯次審查結果今出爐，台南商圈共入選19案，總計可獲補助逾3000萬元。圖／台南市政府經發局提供
經濟部中小企業處辦理商圈振興補助計畫第二梯次審查結果今出爐，台南商圈共入選19案，總計可獲補助逾3000萬元。圖／台南市政府經發局提供

疫情 經濟部

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