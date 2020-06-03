蘇貞昌振興券記者會 王世堅痛譙：他自己玩得很高興

行政院長蘇貞昌昨宣布刺激消費的振興券措施，定名為「三倍券」，希望透過「花1000元換3000元振興券」的方式，刺激民眾消費。台北市議員王世堅昨晚在政論節目上表示，這場記者會，只有二個目的，第一個目的，把它名字改成我們不想再去聽到的振興券，改成三倍券；第二個目的，萬一這個事情沒做好，新的替死鬼叫做唐鳳。

王世堅在政論節目《雲端最前線》中表示，蘇貞昌的這場記者會，他看了之後只能以四個字形容：「嘆為觀止」；王世堅說「他自己玩得很高興，跟上一回一樣，拉陳時中下水一起道歉，這次拉唐鳳，我覺得詛咒讓別人死，這件事情不該拉唐鳳下水，誰決定的誰來負責。」

王世堅表示，他之前就強調過，希望政府不要再犯馬英九的錯誤，但是蘇貞昌只是把「振興券」名稱改成「三倍券」，跟前總統馬英九把「振興經濟消費券」，也可以簡稱為「振興券」有什麼不一樣？

王世堅批評，同樣的錯誤就是指，現在搞的一個國家裡有兩種貨幣，新台幣跟振興券，現在叫做「三倍券」，不管名字再怎麼改，根本就是「不食人間煙火，跟社會脫節」，把簡單的事情複雜化。

王世堅很疑惑的表示，「我最近不懂，我不瞭解那一個才是蘇貞昌，就是說過去我們認識的那個謙卑愛民、領袖群倫的那個蘇貞昌才是真的蘇貞昌，還是今天這個權力傲慢、剛愎自用的蘇貞昌，才是真的蘇貞昌，我已經搞混了。」

王世堅說，這只是3000塊而已，不是3萬、不是30萬，政府不要在這個小事情上面跟人民計較，然後說發這一丁點錢，然後還要來考慮說不發現金是因為怕民眾存起來，「生吃嚨無夠，擱想未晒乾。

王世堅表示，發放越簡單越好，小英總統第一時間就下達指令，我們發放現金，大家拿著身分證，去遊局、去銀行、去領，民眾要怎麼花還是存起來，那是人家的權利。王世堅還拿出12年前的新聞稿，超時空打臉蘇內閣，指出馬英九在發消費券那時候，民進黨就表示過要發現金，用最簡單的方式，發到人民的手中。

王世堅呼籲政院帶領全國最菁英的公務人員，不要浪費這麼多精神跟資源去稿這種小事，應該多關心大事，大事如勞動基金到4月底虧損3千億，並痛批「叫你去發錢，不是去賺錢欸，連發錢也發得驚天地泣鬼神」，並狂批把蔡總統的吩咐交待指示，當成耳邊風嗎？

王世堅表示，這些官僚系統，自己玩得很high，如果發錢給民眾，也能發的這麼「摧枯拉朽」，「那我覺得我們這個政府、這個官僚系統，要包起來 」，台灣還有很多大事要處理，勞保基金、郵政儲金、公保基金等等，不要只拘泥在這個小錢上，我們來印券、怎麼發、怎麼盯、苛責哪些單位。