大同澄清 媒體誤指華為透過本公司取得政府標案
大同（2371）公司今日發出澄清聲明，媒體誤指華為透過本公司取得政府標案。
大同澄清如下：
大同公司自民國44年開始交電表給台電迄今，不管是機械或智慧電表，皆是全在台灣開發，亦於台灣自行製造。大同的台電電表完全為自行開發，沒有使用任何華為晶片，且大同公司從未參與台電智慧電表的通訊標案，更何況台電標案明文規定，供應商皆不得採用任何大陸製通訊晶片，故台電的電表採購斷無可能讓華為參與。
大同數年前已是泰國電力公司的供應商，華為因欲參與其AMI的通訊系統，故與本公司電表整合測試，做過簡單的POC (proof of concept)，但該案並沒有得標，且至目前為止也沒有進一步的業務合作。
近期國人深度關切的是大同市場派是否有違法陸資投資的問題，市場派不僅沒有自清，反倒汙衊栽贓大同的台電電表業務與華為有關，完全混淆視聽，背離事實。
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