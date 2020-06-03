快訊

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

唐鳳拚好買將推「三倍券地圖」 捐贈的抵稅額度討論中

大同澄清 媒體誤指華為透過本公司取得政府標案

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

大同（2371）公司今日發出澄清聲明，媒體誤指華為透過本公司取得政府標案。

大同澄清如下：

大同公司自民國44年開始交電表給台電迄今，不管是機械或智慧電表，皆是全在台灣開發，亦於台灣自行製造。大同的台電電表完全為自行開發，沒有使用任何華為晶片，且大同公司從未參與台電智慧電表的通訊標案，更何況台電標案明文規定，供應商皆不得採用任何大陸製通訊晶片，故台電的電表採購斷無可能讓華為參與。

大同數年前已是泰國電力公司的供應商，華為因欲參與其AMI的通訊系統，故與本公司電表整合測試，做過簡單的POC (proof of concept)，但該案並沒有得標，且至目前為止也沒有進一步的業務合作。　

近期國人深度關切的是大同市場派是否有違法陸資投資的問題，市場派不僅沒有自清，反倒汙衊栽贓大同的台電電表業務與華為有關，完全混淆視聽，背離事實。

大同 台電 華為

延伸閱讀

台電南投區抓偷電賊 5月追償430萬元創3年新高

報導指稱華為著手調查 旗下供應鏈是否採用美國境內技術

加國兩大電信商5G捨棄華為 與愛立信、諾基亞合作

華為轉單說 聯發科嚴厲駁斥

相關新聞

65歲拚創業！第一名店董事長王義郎靠3招 讓商品年銷2億

一身西裝、臉上堆滿笑容，香菇王集團旗下第一名店董事長王義郎，侃侃而談自身創業經歷，更自信表示，自家代理的產品熱銷前三名，「一年可賣出約2億元。」其中，香菇醬油更是自創業初期，就一路熱賣至今的暢銷商品。

蘇貞昌振興券記者會 王世堅痛譙：他自己玩得很高興

行政院長蘇貞昌昨宣布刺激消費的振興券措施，定名為「三倍券」，希望透過「花1000元換3000元振興券」的方式，刺激民眾消...

就業報告、美中衝突 美股、美債短線聚焦點

投資人樂觀看待經濟重啟、景氣復甦的可能性，反映在美歐股市連日創高的走勢之上，避險需求降溫之際，各天期美債殖利率連袂走揚，...

美國疫情朝緩和方向 景氣有望回歸擴張趨勢

美國第2季經濟成長率將於7月下旬公布，若以目前公布的4月份生產、銷售、資本支出及進出口數據推估，分析師預估，該季年率的跌...

中火許可證仍有效？ 環保署、中市府各說各話

台電擬重啟停機近半年的台中火力發電廠二、三號機組，但操作許可證去年底就被台中市府廢止，今年二月環保署撤銷廢止處分，台中市...

服務業前四月用電 負成長

台灣新冠肺炎疫情趨緩，工商活動也逐漸復甦，回顧疫情衝擊最劇的今年前四月，台灣產業電力使用呈現兩樣情。據台電售電統計，今年...

Q3人力需求 恐掉11年同期低點

勞動部昨（2）日發布今年第3季人力需求調查，考量新冠肺炎疫情影響，預估年7月底較4月底的人力需求僅淨增加2.1萬人，創金...

中火2、3號機組 將重啟

台電昨（2）日備轉容量率仍維持在逾11％水準，亮穩定綠燈，但台電表示，逐漸進入夏季用電尖峰，加上疫情緩和使得工商活動復甦...

中火重啟2、3號機？民代輪番砲轟 台電說明會腰斬

台電有意重啟台中火力發電廠二、三號燃煤機組，引發爭議。台電昨天應議員要求到地方舉行說明會，台電發電處長李崇賓率先說明，台...

財經觀點／從學校階段 就培養企業人才

作為全球最大汽車零組件集團、也是全球電池包最大供應商，敏實集團對人才培養有深刻認知，現狀是學校教育與企業需求有落差，學生...

年金2026破產…勞保擠兌潮壓力 拚明年拆彈？

疫後經濟待復甦、企業勞工待紓困，更大的危機迫在眉睫──勞保年金破產可能提前來臨。知情人士透露，民進黨智庫已密集開了多次會...

11年同期新低 企業Q3人力需求砍半

勞動部昨公布今年國內第三季人力需求調查概況，結果顯示事業單位預計七月底較四月底人力需求淨增加二萬一千多人，在新冠肺炎疫情...

熱門新聞

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

影／三倍券遭轟！藍：找民眾麻煩 民眾黨：健保卡領已違法

別再想著領現金！網曝三倍券「發大財絕招」：錢滾錢、再翻倍

網「突破盲點」用三倍券去好市多換3千現金 行政院：盡力防弊

不只買下超市！內行人曝家樂福收購頂好 看中「二大優勢」

震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。