就業報告、美中衝突 美股、美債短線聚焦點

投資人樂觀看待經濟重啟、景氣復甦的可能性，反映在美歐股市連日創高的走勢之上，避險需求降溫之際，各天期美債殖利率連袂走揚，長天期漲幅較大，令曲線趨於陡峭。昨（2）日終場10年期美債殖利率上漲2.6bps至0.6852%；歐債方面，德國執政黨未能就刺激計畫達成協議，殖利率聞訊走低，終場10年期德債下跌1.3bps至-0.415%。

國內大型法人機構表示，美國今日晚間將發佈ISM非製造業指數，周五則有就業報告，受惠於全美各州經濟活動逐一重啟，景氣續降的壓力可望大幅緩和，預料數據表現將止跌反彈，強化投資人對於下半年經濟復甦的預期，成為推升殖利率的壓力來源。然公債標售結果顯示長線持有者需求依舊強勁，且政經風險有所升溫，或抵消前述影響下，預料殖利率或延續橫盤震盪的情勢，區間在0.55~0.75%。

美股方面，美國5月份車輛銷售大增42.3%，明顯優於預期的29.4%，搭配近期消費信心止跌、新增失業人數放緩的情勢，將有助於內需消費築底回升，是下半年景氣復甦的動能來源。

情勢好轉的跡象，可望持續提振投資人風險偏好，並給予此前受疫情影響之類股落後補漲的空間，不過，全美各地抗議活動不止、美中衝突不確定性猶存，是否拖累經濟回溫力道，將是短期觀察重點。