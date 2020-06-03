美國疫情朝緩和方向 景氣有望回歸擴張趨勢

美國第2季經濟成長率將於7月下旬公布，若以目前公布的4月份生產、銷售、資本支出及進出口數據推估，分析師預估，該季年率的跌幅可能高達五成以上，反映疫情最為嚴峻時刻的經濟情勢。

國內大型券商認為，進入5月份之後，情勢已然有所改變，全美50州都已先後開始進入第一階段解除管制，6月份起則是進一步恢復製造業及營建業的運作，反映在失業人口減少及連鎖商店銷售金額逐周溫和上升的趨勢中，顯示第2季中旬後的景氣動能已經從谷底回升，因此，預期5月及6月份的產銷數據將止跌，動能不再下滑，意味著逼近五成跌幅的GDP數據之後有望上修，推估跌幅有望收斂到30~35%附近。

若以目前解封後的疫情仍獲得相當程度的控制看來，美國國內的大部分經濟活動可望在第3季恢復正常，經濟成長率也將因此由負轉正，回到擴張的軌道之上。