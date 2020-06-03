財經觀點／從學校階段 就培養企業人才

作為全球最大汽車零組件集團、也是全球電池包最大供應商，敏實集團對人才培養有深刻認知，現狀是學校教育與企業需求有落差，學生畢業後找不到合適工作，企業也找不到合適人才，所以敏實自己培育。

敏實集團全球員工超過二萬人，每年至少有數百人的人才需求，大華科技大學今年將更名為敏實科大，並成立智慧車輛與能源系以及智慧製造工程系，讓敏實集團有從學校階段就培養人才的基本需求。

如果學生在學校可以學到應具備的能力，又不用付太大的代價，能減輕家裡負擔，是很好的結果。否則浪費四年大學教育的時間與金錢，對自己人生幫助有限，讓企業、學生、社會和產業都遭遇到損失。

台灣的技職教育無法滿足企業的實際需求，應該翻轉台灣的技職教育，要讓職場和學校無縫對接，運用企業資源，讓學生在就學過程能學到有用的東西，又能賺到學費。

敏實集團對敏實科大作了許多支援的規畫，包括學生在二年級後即在敏實集團實習，選定自己追求的專業，提供進入職場前的導師，及早知道想要怎樣的人生，要做好怎樣的學習準備等等。

敏實的主要產品是汽車外飾件，包括保險桿、水箱罩、擾流板、車身鋁部件、汽車格柵等等都是。隨著汽車走向自動駕駛、車聯網的新世代，產業也要做好因應，包括在保險桿上結合攝相頭和毫米波雷達，在門把、中柱板上加入人臉識別的功能等，這也是敏實科大當務之急要培養的人才。

除了專業，個性也是企業選擇人才的重要考量。在新的時代，員工必須具有積極進取個性，遇到事情要主動爭取解決。從家裡走出去是難以避免的選擇，很多年輕人遇到機會還猶豫不決，要再回家問爸媽，那樣的員工也並非企業喜歡的。