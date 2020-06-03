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11年同期新低 企業Q3人力需求砍半

聯合報 / 記者葉冠妤／台北報導
疫情衝擊，住宿餐飲業人力需求僅九三一人，跟去年同期相比減少近八成。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
疫情衝擊，住宿餐飲業人力需求僅九三一人，跟去年同期相比減少近八成。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片

勞動部昨公布今年國內第三季人力需求調查概況，結果顯示事業單位預計七月底較四月底人力需求淨增加二萬一千多人，在新冠肺炎疫情影響下，企業第三季用人需求似可望比第二季回溫，不過仍創近十一年同期新低。

勞動部統計處處長羅怡玲說，新冠肺炎限縮全球經濟活動，民眾減少外出消費或旅遊，廠商第三季雇用新進人力需求跟著減少。

調查結果指出，事業單位今年七月底較四月底人力需求，預計增加人力占百分之十六點四一、需求不變占百分之六十八點八七、減少人力百分之六點八八、無法預估百分之七點八五；需求人數方面，整體約淨增加二萬一千多人。

儘管第三季比第二季用人需求淨增加，但相較於去年同期人力需求淨增加四萬二千多人，今年第三季只有二萬一千多人，等於人力需求砍半，且是近十一年來同期新低。

按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加七千二百人較多，跟上期增加人力需求一萬七一五八人相比，人力需求少約九千人，跟去年同期一萬八○○二人相比，需求少一萬多人。這次疫情衝擊重災區的服務業部門，淨增加近一萬二千五百人，其中住宿餐飲業的人力需求僅九三一人，跟去年同期的四四三○人相比，人力需求減少近八成。

新冠肺炎 勞動部 疫情

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