台電硬要重啟中火 盧秀燕表無奈：真不知為了什麼？

「請台電中火饒過中部人！」台中市長盧秀燕2日針對台電中火硬要重啟先前已遭市府撤照的兩部機組，無奈指出，對台電的行為深表震驚和遺憾，她說，去年市府依管制生煤自治條例關掉兩部機組以來，空品不良有明顯改善，中部人非常珍惜此一成果，台電硬要重啟機組，真不知為了什麼？

台電說詞反覆

盧秀燕雖極度不滿，卻用無奈的口吻說，台電上個月曾表示，發電量充足，備載容量可以一路綠到底，現在卻還要強硬重啟被撤照的機組；她只能拜託台電及中火「饒過中部老百姓」。相較於盧秀燕的無奈，龍井地區選出的國民黨市議員林孟令卻是態度強硬表示，若台電硬要重啟被撤照機組，將率眾抗爭。

在林孟令要求下，台電主管人員原本於2日上午前往龍井區向地方民眾說明台電減煤及防治空污的成效，但現場人士極力要求台電先說明，為何在不缺電的情況下硬要重啟？台電主管則強調台電已投入空污改善，備載容量充足是因計算了這兩部機組的發電量，但民代及現場民眾難以接受，致說明會破局。

投入空污改善金

台電發電處長李崇賓說，中火已投入空污改善金額累計達948億元；1至4號機已符合改善目標。至於備載容量能達到10％以上，是已將兩部遭撤照的機組發電量計算進去；在夏季用電空峰時，還是要預先規劃備用。不過，地方里長表示，中火在龍井已造成許多里民健康出問題，極力反對中火再重啟舊機組。

台電發言人徐造華日前接受記者採訪時說，2、3號機組若不加入發電，將影響3個百分點的備載容量。然而，雖然非空污季較不易造成PM2.5的聚集，但對龍井海線地方民眾而言，在當地生活呼吸，必然直接受燃煤空污之害。

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