疫情期間企業願意增僱勞工 原來是這些原因

勞動部今（2）日發布最新人力需求調查顯示，在新冠肺炎疫情期間，企業願意增加人力主因，依序為退離者之補充、需求市場擴大、及提升勞動條件。

隨著疫情趨緩，振興三倍券發放，內需將回溫。勞動部調查顯示，在可複選前提下，有高達34%住宿餐飲業、近七成的藝術娛樂休閒服務業，因應暑假旅遊旺季到來，而將增聘人力。

此外，疫情中的好消息是，有26%製造業、34%營建工程業、36%批發零售業、47%專業科學及技術服務業、41%支援服務業，係因「需求市場擴大」而增聘人力。

勞動部調查顯示，今年7月底較4月底企業增加人力原因以「退離者之補充」占32.26%較多，「需求市場擴大」占30.08%次之，「提升勞動條件」占17.51%居第三。

這次調查顯示，近二成製造業、23%的運輸倉儲業、35%金融保險業及不動產業，增聘人力係為了提升勞動條件。值得關注的是，《勞基法》剛修法上路時，很多企業增加人力以符合勞動條件，但近來企業因提升勞動條件而增聘人力的占比已有減少，顯示企業已經逐漸調適一例一休相關規定。