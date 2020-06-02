估7月底企業人力淨增僅2.1萬人 金融海嘯後最慘

勞動部今（2）日發布第3季人力需求調查，新冠肺炎疫情肆虐，預估今（2020）年7月底較4月底的人力需求僅淨增加2.1萬人，創自金融海嘯之後、11年來同期的新低；勞動部表示，調查顯示，廠商用人及聘僱偏向保守觀望。

勞動部調查指出，各行各業中，製造業人力需求淨增加7224人最多，批發零售3020人次之；醫療保健及社會工作服務業淨增2204人再次之。

勞動部每一季都會進行人力需求調查，這次是新冠肺炎疫情爆發後，於4月下旬首度進行人力需求調查。勞動部統計處長羅怡玲表示，調查結果顯示，事業單位7月底較4月底的人力需求情形，預計增加人力者占16.41%、需求不變68.87%、減少人力6.88%、無法預估7.85%。在需求人數方面，預計增加3萬4500人、減少1萬3400人，計淨增加2萬1100人。

勞動部指出，預估7月底較4月底的人力需求淨增加2萬1100人，這是自2009年同期以來、自金融海嘯之後，增加最少的一次。

羅怡玲指出，與4月底相較，7月底工業部門預計人力需求淨增加8,618人，創近4年同期新低；服務業部門淨增加1萬2,483人，則是創2009年同期、自金融海嘯以來新低。

若觀察各行各業，以製造業人力需求淨增加7,224人最多，其中電子零組件製造業淨增加3600人、電腦電子產品及光學製品製造業淨增加1000人、電力設備及配備製造業淨增加700人。

服務業中，批發及零售業淨增3,020人，醫療保健及社會工作服務業淨增2,204人。

勞動部表示，近期因疫情限縮全球經濟活動，民眾亦減少外出及旅遊消費；惟宅經濟商機升溫、5G通訊及人工智慧等新興應用科技穩定推展，廠商持續擴增在台產能及電商平台蓬勃發展，加上國內疫情控制遠優於各國，政府推出振興經濟措施及疫情和緩後暑假消費旅遊需求，企業仍有增僱員工之需求。

為了解7月底就業市場人力需求情形，勞動部4月20日至5月8日就員工規模30人以上的事業單位辦理今年第2次人力需求調查」，回收有效樣本計3051家。