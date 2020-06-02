受疫情影響 中華信評：台塑集團評等緩衝空間縮窄

中華信評今（2）日表示，艱困的營運條件已使台塑集團的營運績效與中華信評對其基本情境假設間的評等緩衝空間縮窄，但集團可能採降低借款計畫以及油價的逐漸反彈回升，預期將對該集團的信用結構提供支持。

中華信評指出，集團旗下台塑、南亞、台化及台塑石化等四家核心子公司的長期評等為「twAA」，評等展望為「負向」。若此波疫情並未如中華信評基本情境所假設的於2020年下半年間減緩，則台塑集團2020年全年利潤率面臨的下行風險將依然偏高，尤其大宗化學品。

不過，如台塑與南亞等下游製造商的產品利差，則可能因為市場對於產品的需求成長以及偏低的原料成本而在2020下半年提高。

若台塑集團未能將其營運現金流量大幅提升至接近或甚至於超越2019年的水準，則該集團的海外擴張計畫可能會進一步推升該集團2021年後的借款槓桿。

中華信評認為，該集團應會在市場狀況改善前，延後執行非必要性的計畫，以減緩其借款壓力。但若該集團若未能在2020及之後幾年控制資本支出，則其借款對EBITDA比恐將難以降低至2倍以下的水準，而這也是中華信評認為該集團四家核心子公司在其目前的評等等級下相對應的借款對EBITDA比。

中華信評亦預期，台塑集團的核心子公司將會減少其對關係企業的借款擔保，同時亦將試圖回收對部份關係企業提供的貸款，這可能會使四家核心子公司的調整後借款在2021年底時減少多達新台幣400億元至600億元。

油價緩慢回升以及因新冠肺炎疫情趨緩而逐步解除的營運限制與產能縮減措施，應可提升台塑集團四家核心子公司的EBITDA。在中華信評的基本情境假設中，布蘭特原油2021年的價格將由2020年的每桶30美元，上漲至每桶50美元，這應有助於該集團將其2022年的借款對EBITDA比由2020年全年的4倍，恢復至約2倍的水準。但由於未來6至18個月內的營運條件仍充滿不確定性，前述條件將不足以大幅提升該集團的評等緩衝空間。