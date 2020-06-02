快訊

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票 法院駁回確定

受疫情影響 中華信評：台塑集團評等緩衝空間縮窄

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

華信評今（2）日表示，艱困的營運條件已使台塑集團的營運績效與中華信評對其基本情境假設間的評等緩衝空間縮窄，但集團可能採降低借款計畫以及油價的逐漸反彈回升，預期將對該集團的信用結構提供支持。

中華信評指出，集團旗下台塑、南亞、台化及台塑石化等四家核心子公司的長期評等為「twAA」，評等展望為「負向」。若此波疫情並未如中華信評基本情境所假設的於2020年下半年間減緩，則台塑集團2020年全年利潤率面臨的下行風險將依然偏高，尤其大宗化學品。

不過，如台塑與南亞等下游製造商的產品利差，則可能因為市場對於產品的需求成長以及偏低的原料成本而在2020下半年提高。

若台塑集團未能將其營運現金流量大幅提升至接近或甚至於超越2019年的水準，則該集團的海外擴張計畫可能會進一步推升該集團2021年後的借款槓桿。

中華信評認為，該集團應會在市場狀況改善前，延後執行非必要性的計畫，以減緩其借款壓力。但若該集團若未能在2020及之後幾年控制資本支出，則其借款對EBITDA比恐將難以降低至2倍以下的水準，而這也是中華信評認為該集團四家核心子公司在其目前的評等等級下相對應的借款對EBITDA比。

中華信評亦預期，台塑集團的核心子公司將會減少其對關係企業的借款擔保，同時亦將試圖回收對部份關係企業提供的貸款，這可能會使四家核心子公司的調整後借款在2021年底時減少多達新台幣400億元至600億元。

油價緩慢回升以及因新冠肺炎疫情趨緩而逐步解除的營運限制與產能縮減措施，應可提升台塑集團四家核心子公司的EBITDA。在中華信評的基本情境假設中，布蘭特原油2021年的價格將由2020年的每桶30美元，上漲至每桶50美元，這應有助於該集團將其2022年的借款對EBITDA比由2020年全年的4倍，恢復至約2倍的水準。但由於未來6至18個月內的營運條件仍充滿不確定性，前述條件將不足以大幅提升該集團的評等緩衝空間。

台塑集團 華信 疫情

延伸閱讀

中華信評報告出爐 企業評等穩定度上升

新光金及三家主要子公司 中華信評：評等展望調負向

台塑集團 放棄19億紓困金

留給更需要的企業 台塑集團放棄19億元紓困金申請

相關新聞

國泰人壽旗下康利 增持丹麥資產管理GE8%股權

國泰人壽今（2）早輸入股市觀測站發布重大訊息，表示旗下100%子公司美國康利（conning）資產管理公司，昨（1）再度...

核二廠1號機明年除役 太陽能廠可望受惠股價揚

台電核二廠1號機預計明年除役，將由綠能填補供電缺口，市場看好可望帶動太陽能內需成長，太陽能廠將可受惠，激勵太陽能族群今天...

【勞保黑洞1】3年內面臨勞工擠兌 後蔡時代趕拆未爆彈

後蔡英文時代初展開，挑戰接踵而至，疫後經濟待復甦、企業勞工待紓困，更大的危機也迫在眉睫──勞保年金破產可能提前來臨。

用電需求增 台電：中火2、3號機今夏加入供電

外界關切台中電廠2號、3號機何時加入供電系統，台電今（2）日回應表示，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的...

尖端醫攻新冠檢測試劑 快篩國家隊成軍

新冠病毒快篩國家隊正式成軍，尖端醫(4186)加入國防醫學院預醫所與國家衛生研究院防疫行列，將整合專精領域量能，投入新冠...

中纖王貴賢：今年EG營運 就看原料乙烯掉多兇

國內EG（乙二醇）大廠中纖（1718）受到美中貿易戰影響，去年EG本業虧損創下金融海嘯以來之最。展望今年，中纖董事長王貴...

核二廠1號機將除役、綠電填補供電缺口 太陽能股大漲

近二、三年來，台灣太陽能模組在政府政策推動內需下，模組需求持續成長，近日再傳出台電核二廠1號機將在明年3月正式除役，台電...

影／台電想啟動中火2、3號機 民代：貿然啟動抗爭到底

台電今天在台中市龍井區麗水里福順宮前廣場，針對台中火力發電廠二、三號燃煤機啟動前暨新建燃氣機組召開說明會，當鹿民代、16...

影／剛說「綠到底」卻重啟中火機組 盧秀燕：饒過中部人

台中市長盧秀燕今日在市政會議表示，台電今年曾公開宣示「供電穩定」現在卻要再度重啟機組「深表震驚、遺憾！」盧呼籲台電「饒過...

中火二三號機組擬重啟 環保署：許可證為展延審查狀態

因應全台夏日用電，台電今天將在台中舉行說明會，計畫重啟停機近半年的台中火力發電廠二、三號機組，引發台中市府不滿。環保署表...

中火2、3號機組加入供電 台電：已完成環保改善

對於台中火力電廠2、3號機何時加入供電，台電上午指出，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的...

中火大戰再起！台電：2、3號機合法有效 今夏加入供電

中火爭議再起！台電今（2）日表示，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

振興券明拍板 非實體券花3千擬可領回現金2千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。