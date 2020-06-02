國泰人壽旗下康利 增持丹麥資產管理GE8%股權

國泰人壽今（2）早輸入股市觀測站發布重大訊息，表示旗下100%子公司美國康利（conning）資產管理公司，昨（1）再度斥資約7.78億元，增持丹麥資產管理Global Evolution8%股權，總持股已過半達到53%，預計2021年再買8%股權。

丹麥資產管理公司Global Evolution成立於2007年，總部位於丹麥科靈市，在蘇黎世及紐約都設有分公司，投資團隊合作經驗逾20年，強項在新興市場及邊境市場投資。

國泰金近年來主打資產管理作為第三大獲利引擎，資產管理平台也一直在積極吸納全球頂尖的資產管理團隊，強化投資操作能力。因此國泰康利早自2017年12月下旬即宣布投資總部位於丹麥的資產管理公司Global Evolution累積特別股，投資金額最高8700萬美元（約合新台幣26億元），之後若轉換為普通股，約相當取得45％股份，且雙方有協議逐步收購至最終控制權75~80.2％。

據國泰人壽昨日公告訊息內容表示，再度增持GE8%股權，交易數量達55萬7,916股，每單位價格:為310.94丹麥克朗，交易總金額達1億7,348萬丹麥克朗，約2,600萬美元，以中午新台幣兌美元收盤29.92元計算，折合新台幣約7.78億元 。

此外，康利累計已投資丹麥GE達到1億800萬美元，折合新台幣約32.3億元，累計持有股權已達到53%，同時康利將依雙方合約之約定，於2021年再增持GE達8%股權，屆時持股將達到61%，距離最終八成的目標還有不到二成左右。