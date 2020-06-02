快訊

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

直播／「嘉玲」回歸！今無新冠肺炎病例 連51天0本土確診

國泰人壽旗下康利 增持丹麥資產管理GE8%股權

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

國泰人壽今（2）早輸入股市觀測站發布重大訊息，表示旗下100%子公司美國康利（conning）資產管理公司，昨（1）再度斥資約7.78億元，增持丹麥資產管理Global Evolution8%股權，總持股已過半達到53%，預計2021年再買8%股權。

丹麥資產管理公司Global Evolution成立於2007年，總部位於丹麥科靈市，在蘇黎世及紐約都設有分公司，投資團隊合作經驗逾20年，強項在新興市場及邊境市場投資。

國泰金近年來主打資產管理作為第三大獲利引擎，資產管理平台也一直在積極吸納全球頂尖的資產管理團隊，強化投資操作能力。因此國泰康利早自2017年12月下旬即宣布投資總部位於丹麥的資產管理公司Global Evolution累積特別股，投資金額最高8700萬美元（約合新台幣26億元），之後若轉換為普通股，約相當取得45％股份，且雙方有協議逐步收購至最終控制權75~80.2％。

據國泰人壽昨日公告訊息內容表示，再度增持GE8%股權，交易數量達55萬7,916股，每單位價格:為310.94丹麥克朗，交易總金額達1億7,348萬丹麥克朗，約2,600萬美元，以中午新台幣兌美元收盤29.92元計算，折合新台幣約7.78億元 。

此外，康利累計已投資丹麥GE達到1億800萬美元，折合新台幣約32.3億元，累計持有股權已達到53%，同時康利將依雙方合約之約定，於2021年再增持GE達8%股權，屆時持股將達到61%，距離最終八成的目標還有不到二成左右。

新台幣 丹麥 國泰人壽

延伸閱讀

特殊的禮物！ 警員自送「警察之光」匾額慶退休

挑動種族議題？川普爭議推文 源自1967非裔抗議

新冠確診病患治療前後「壯漢變排骨」 男虛弱到手機都拿不住

WHO：兒童發炎怪病 疑新冠病毒引起

相關新聞

【勞保黑洞1】3年內面臨勞工擠兌 後蔡時代趕拆未爆彈

後蔡英文時代初展開，挑戰接踵而至，疫後經濟待復甦、企業勞工待紓困，更大的危機也迫在眉睫──勞保年金破產可能提前來臨。

國泰人壽旗下康利 增持丹麥資產管理GE8%股權

國泰人壽今（2）早輸入股市觀測站發布重大訊息，表示旗下100%子公司美國康利（conning）資產管理公司，昨（1）再度...

核二廠1號機明年除役 太陽能廠可望受惠股價揚

台電核二廠1號機預計明年除役，將由綠能填補供電缺口，市場看好可望帶動太陽能內需成長，太陽能廠將可受惠，激勵太陽能族群今天...

用電需求增 台電：中火2、3號機今夏加入供電

外界關切台中電廠2號、3號機何時加入供電系統，台電今（2）日回應表示，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的...

尖端醫攻新冠檢測試劑 快篩國家隊成軍

新冠病毒快篩國家隊正式成軍，尖端醫(4186)加入國防醫學院預醫所與國家衛生研究院防疫行列，將整合專精領域量能，投入新冠...

中纖王貴賢：今年EG營運 就看原料乙烯掉多兇

國內EG（乙二醇）大廠中纖（1718）受到美中貿易戰影響，去年EG本業虧損創下金融海嘯以來之最。展望今年，中纖董事長王貴...

核二廠1號機將除役、綠電填補供電缺口 太陽能股大漲

近二、三年來，台灣太陽能模組在政府政策推動內需下，模組需求持續成長，近日再傳出台電核二廠1號機將在明年3月正式除役，台電...

影／台電想啟動中火2、3號機 民代：貿然啟動抗爭到底

台電今天在台中市龍井區麗水里福順宮前廣場，針對台中火力發電廠二、三號燃煤機啟動前暨新建燃氣機組召開說明會，當鹿民代、16...

影／剛說「綠到底」卻重啟中火機組 盧秀燕：饒過中部人

台中市長盧秀燕今日在市政會議表示，台電今年曾公開宣示「供電穩定」現在卻要再度重啟機組「深表震驚、遺憾！」盧呼籲台電「饒過...

中火二三號機組擬重啟 環保署：許可證為展延審查狀態

因應全台夏日用電，台電今天將在台中舉行說明會，計畫重啟停機近半年的台中火力發電廠二、三號機組，引發台中市府不滿。環保署表...

中火2、3號機組加入供電 台電：已完成環保改善

對於台中火力電廠2、3號機何時加入供電，台電上午指出，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的...

中火大戰再起！台電：2、3號機合法有效 今夏加入供電

中火爭議再起！台電今（2）日表示，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

振興券明拍板 非實體券花3千擬可領回現金2千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。