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用電需求增 台電：中火2、3號機今夏加入供電

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

外界關切台中電廠2號、3號機何時加入供電系統，台電今（2）日回應表示，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可條件進行操作。

台電指出，近來全台各地溫度明顯攀升，夏季用電尖峰即將來臨，同時疫情進入減緩期，工商活動逐漸恢復，台商也陸續回流，整體用電量也隨之逐步成長。

台電大修與停機維護的機組已按計畫陸續歸隊因應用電尖峰，而中火2、3號機亦規劃為供電行列的一員，確保穩定供電，同時增加電力調度彈性以及因應緊急狀態的能力。

台電表示，考量夏季用電尖峰即將來臨，中火2、3號機也是規劃中確保穩定供電的重要機組之一。況且這二部機組均已完成環保改善工程，空氣污染物排放明顯減少，改善後之排放濃度遠低於法規標準值。

台電強調，會依用電需求，適時安排這二部機組加入供電行列，以確保備轉容量率達10％以上，維持供電充裕的綠燈燈號。

台電說明，台中市政府雖於去年12月25日廢止台中發電廠第2號及第3號機許可證，惟環保署已於今年2月25日撤銷該行政處分，並表示許可證回歸展延審查。也就是說，台中電廠2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可條件進行操作。

此外，台中發電廠已於今年1月完成第1至4號機之環保改善工程，明顯減少空氣污染物，改善後之排放濃度除可符合現行空污排放標準，亦已低於台中市政府研擬中之第三次加嚴標準草案，並非外界所稱老舊機組。

至於中火2、3號機加入供電系統的時機，台電評估燃煤機組啟動需較長的準備時間，將依照未來供電情勢需要，提前規劃準備，以因應全民夏季用電需求。

台電表示，台中電廠減煤及減排去年用煤量已較2014年減少近600萬噸。今年全廠用煤量以不超過1,260萬噸為努力目標。此外，台中電廠依經濟部指示於今年10月起執行「擴大自主減煤計畫」，空污季（10月至隔年3月）最多運轉機組數將從原承諾八部機組，減為七部，且總發電量不超過六部機滿載發電量。

台電指出，為回應民眾對電廠減少空污排放之期待，台中發電廠持續推動短期降載、中期環保設備改善及長期新增燃氣機組，持續減少空污排放，自建廠以來，累計投入空污改善金額達948億元，去年空污排放量已較2014年減少51%。

其中，1至4號機環保改善工程今年初已全部完成，其他機組的改善也陸續推動。未來台中電廠新增燃氣機組後，在「2氣6煤」的規劃下，再加上機組空污防制設施，預計2025年空污排放量將較2019年再減少五成。

台電 電廠 空污

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