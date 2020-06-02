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尖端醫攻新冠檢測試劑 快篩國家隊成軍

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

新冠病毒快篩國家隊正式成軍，尖端醫(4186)加入國防醫學院預醫所與國家衛生研究院防疫行列，將整合專精領域量能，投入新冠病毒抗原快篩試劑優化及量產，力求最快時間可量產上市；因應藥事法第48-2條第1項第2款「因應緊急公共衛生情事之需要」，向衛福部食品藥物管理署（TFDA），申請專案製造許可後，盡快投入國內防疫前線使用，再拓展歐美國家等市場。

尖端表示，國防醫學院預醫所與國衛院合作之抗體材料是利用過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新冠病毒(SARS-CoV-2)抗體；目前所開發的雛型，已能辨識實驗室培養之新冠病毒上棘蛋白(spike protein)，整個測試時間約在15分鐘左右可完成。

待收到抗體材料後，尖端醫的目標是儘速做出快篩試劑，進行優化、驗證、申請專案製造許可，亦將同步進行台灣食藥署（TFDA）、歐盟CE認證、美國緊急使用授權（EUA）申請許可等。

尖端醫董事長蘇文龍指出，取得授權與材料後，以開發出檢測速度快、靈敏度高之快篩試劑為期許，接下來取得國際認證，及國際授權，推動如同口罩防疫，要讓MIT品牌在國際持續發光發熱。

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