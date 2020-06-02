中纖王貴賢：今年EG營運 就看原料乙烯掉多兇

國內EG（乙二醇）大廠中纖（1718）受到美中貿易戰影響，去年EG本業虧損創下金融海嘯以來之最。展望今年，中纖董事長王貴賢今天表示EG供過於求情況持續，預料價格難脫低檔，今年EG營運好壞只能看原料乙烯跌多兇。

中纖今天舉行股東會，王貴賢表示，由於前幾年石化業太好，包括大陸、美國、中東都有大量石化新產能陸續投產，造成市場供給暴增，以EG為例，研究機構預估今年全球需求將增加108萬噸，但新增產能多達670萬噸，供給增加遠大於需求增加，將使EG價格持續承壓。尤其大陸原本是全球最大的EG進口國，現在這些EG新增產能大多集中在大陸，將使大陸進口需求大幅減少，對亞洲EG行情雪上加霜。

王貴賢認為，今年EG營運最大的機會就是看乙烯跌多兇，因為乙烯是EG最主要的原料，乙烯價格跌，有助EG廠商成本壓力減輕，拉大利差空間。

前陣子因為新冠肺炎造成國際油價重跌，乙烯價格一度殺落每噸300多美元的歷史低檔。不過王貴賢表示，這對中纖幫助不大。他說，前陣子看到乙烯價格跌到「三字頭」，哈得半死，到處想買現貨，但買不到。而且這波乙烯跌得快、彈得也快，現在已經又彈到700多美元，對中纖而言，低價乙烯只有看到但吃不到。

不過他認為，由於美國利用頁岩氣生產的低價乙烯今年產能將大量開出，將壓低乙烯售價，這波乙烯報復性反彈很難持續以全年來看，今年乙烯成本對中纖而言應該相對有利。另外隨著新冠肺炎疫情獲得控制，下半年全球經濟也可望回溫反彈。