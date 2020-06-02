快訊

癌症時鐘快轉16秒 大腸癌連12年蟬聯十大癌症之首

交部讓遠航起死回生？民航局廢證遭駁回 關鍵公文曝光

中纖王貴賢：今年EG營運 就看原料乙烯掉多兇

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
中纖董事長王貴賢。記者曾仁凱／攝影
中纖董事長王貴賢。記者曾仁凱／攝影

國內EG（乙二醇）大廠中纖（1718）受到美中貿易戰影響，去年EG本業虧損創下金融海嘯以來之最。展望今年，中纖董事長王貴賢今天表示EG供過於求情況持續，預料價格難脫低檔，今年EG營運好壞只能看原料乙烯跌多兇。

中纖今天舉行股東會，王貴賢表示，由於前幾年石化業太好，包括大陸、美國、中東都有大量石化新產能陸續投產，造成市場供給暴增，以EG為例，研究機構預估今年全球需求將增加108萬噸，但新增產能多達670萬噸，供給增加遠大於需求增加，將使EG價格持續承壓。尤其大陸原本是全球最大的EG進口國，現在這些EG新增產能大多集中在大陸，將使大陸進口需求大幅減少，對亞洲EG行情雪上加霜。

王貴賢認為，今年EG營運最大的機會就是看乙烯跌多兇，因為乙烯是EG最主要的原料，乙烯價格跌，有助EG廠商成本壓力減輕，拉大利差空間。

前陣子因為新冠肺炎造成國際油價重跌，乙烯價格一度殺落每噸300多美元的歷史低檔。不過王貴賢表示，這對中纖幫助不大。他說，前陣子看到乙烯價格跌到「三字頭」，哈得半死，到處想買現貨，但買不到。而且這波乙烯跌得快、彈得也快，現在已經又彈到700多美元，對中纖而言，低價乙烯只有看到但吃不到。

不過他認為，由於美國利用頁岩氣生產的低價乙烯今年產能將大量開出，將壓低乙烯售價，這波乙烯報復性反彈很難持續以全年來看，今年乙烯成本對中纖而言應該相對有利。另外隨著新冠肺炎疫情獲得控制，下半年全球經濟也可望回溫反彈。

乙烯 肺炎 金融海嘯

延伸閱讀

榮成股東會通過股利 董座：大陸市場今年會比去年好

台聚 保守看今年營運

口罩需求熱 台聚：HDPE訂單能見度到7月

PVC觸底反彈 華夏估第2季銷售逐月好轉

相關新聞

【勞保黑洞1】3年內面臨勞工擠兌 後蔡時代趕拆未爆彈

後蔡英文時代初展開，挑戰接踵而至，疫後經濟待復甦、企業勞工待紓困，更大的危機也迫在眉睫──勞保年金破產可能提前來臨。

用電需求增 台電：中火2、3號機今夏加入供電

外界關切台中電廠2號、3號機何時加入供電系統，台電今（2）日回應表示，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的...

尖端醫攻新冠檢測試劑 快篩國家隊成軍

新冠病毒快篩國家隊正式成軍，尖端醫(4186)加入國防醫學院預醫所與國家衛生研究院防疫行列，將整合專精領域量能，投入新冠...

中纖王貴賢：今年EG營運 就看原料乙烯掉多兇

國內EG（乙二醇）大廠中纖（1718）受到美中貿易戰影響，去年EG本業虧損創下金融海嘯以來之最。展望今年，中纖董事長王貴...

核二廠1號機將除役、綠電填補供電缺口 太陽能股大漲

近二、三年來，台灣太陽能模組在政府政策推動內需下，模組需求持續成長，近日再傳出台電核二廠1號機將在明年3月正式除役，台電...

影／台電想啟動中火2、3號機 民代：貿然啟動抗爭到底

台電今天在台中市龍井區麗水里福順宮前廣場，針對台中火力發電廠二、三號燃煤機啟動前暨新建燃氣機組召開說明會，當鹿民代、16...

剛說「綠到底」卻重啟中火機組 盧秀燕：饒過中部人

台中市長盧秀燕今日在市政會議表示，台電今年曾公開宣示「供電穩定」現在卻要再度重啟機組「深表震驚、遺憾！」盧呼籲台電「饒過...

中火二三號機組擬重啟 環保署：許可證為展延審查狀態

因應全台夏日用電，台電今天將在台中舉行說明會，計畫重啟停機近半年的台中火力發電廠二、三號機組，引發台中市府不滿。環保署表...

中火2、3號機組加入供電 台電：已完成環保改善

對於台中火力電廠2、3號機何時加入供電，台電上午指出，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的...

中火大戰再起！台電：2、3號機合法有效 今夏加入供電

中火爭議再起！台電今（2）日表示，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可...

美國ISM近期首度反彈 美債殖利率鼓掌

美國5月份ISM製造業指數43.1，為四個月來首度反彈，市場對此做出樂觀解讀，預期經濟將重回正軌。避險需求降溫導致成熟國...

「下流世代」 注定比上一代更貧窮

當世界各國大撒幣，祭出各式紓困方案，也象徵後代子孫將承接難以想像的龐大債務。新冠病毒不僅襲擊人體健康，年輕人也將加速淪為貧困一族。

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

振興券明拍板 非實體券花3千擬可領回現金2千

台積電員工去年平均薪資197.3萬 半導體業第14

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。