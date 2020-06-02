核二廠1號機將除役、綠電填補供電缺口 太陽能股大漲

近二、三年來，台灣太陽能模組在政府政策推動內需下，模組需求持續成長，近日再傳出台電核二廠1號機將在明年3月正式除役，台電預計產生的供電缺口將由綠能填補，受此消息激勵，今（2）日台股太陽能股強勢表態，包括茂迪（6244）、元晶（6443）均攻上漲停板，並帶動其餘太陽能走勢。

在政策釋出利多消息，再加上缺料危機逐漸解除之後，太陽能股今年全面走強，除了茂迪及元晶盤中雙雙攻上漲停價之外，聯合再生、安集盤中也一度上漲約4%、其餘包括太極、國碩等股，也都是上漲表現。雖然今年第一季受到疫情影響市況及營運，不過，對中長期而言，國內太陽能業者對後市需求仍持樂觀看法。

近幾年政府持續推動屋頂型太陽能，到去年面積更廣大的地面型太陽能廠建置，對刺激國內太陽能模組需求也有相當明顯的效果，近日傳出，政府在綠電建置方面，台電在台南七股斥逾95億元，興建全台最大的太陽能廠，總裝置容量達150 MW，示範意味濃厚，未來除了台電的電廠之外，其餘民間企業電廠也可望陸續填補核二廠 1 號機的供電缺口。

在營運面上，太陽能廠先前由於中國在原料上供給不足，影響台灣太陽能廠營運，而近期受惠中國地區復工情況明顯提升，台廠的缺料危機也解除，第二季以來業績回溫，且大型案場趕在6月至8月前併網，模組廠已陸續感受到EPC廠的拉貨力道從5月開始轉強。