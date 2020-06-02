影／台電想啟動中火2、3號機 民代：貿然啟動抗爭到底

台電今天在台中市龍井區麗水里福順宮前廣場，針對台中火力發電廠二、三號燃煤機啟動前暨新建燃氣機組召開說明會，當鹿民代、16里里長到場關心。台電發電處長李崇賓說，台電投入台中火力發電廠空汙防治設備達948億，其中2、3號燃煤機組已完成環保改善工程，在台電股東會估穩定供電時，納入2、3號機組，將依環保署指示，適時啟動2、3號機組發電。

台中市議員林孟令說，啟動機制在哪裡？5月22日股東會宣布，夏季用電不缺電，目前台電沒有缺電危機。台電機組啟動遵守中央法令，地方法令有遵守嗎？地方心聲有傾聽嗎？現在中央與地方法令不一致，讓民眾難以遵循，盼中央和地方對於法令能協調好，讓地方鄉親有免於恐懼、永續生存、工作、知道的權利。若台電貿然啟動中火2、3號機組，將抗爭到底。

台中市龍井區里長聯誼會長、龍津里長張坤雄說，這幾個月台中火力發電廠第2、3號機組沒啟動，龍井空氣變很好，他和其他15里里長一致心聲是台電的機組老舊，應該汰換，不要把空汙留給地方，反對重啟台中火力發電廠第2、3號機組。

針對外界關切台中電廠2號、3號機何時加入供電系統，台電今天回應表示，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可條件進行操作。台電考量夏季用電尖峰即將來臨，中火2、3號機也是規劃中確保穩定供電的重要機組之一。況且這兩部機組均已完成環保改善工程，空氣污染物排放明顯減少，改善後之排放濃度遠低於法規標準值。台電會依照用電需求，適時安排這兩部機組加入供電行列，以確保備轉容量率達10％以上，維持供電充裕的綠燈燈號。

台電說明，台中市政府雖於去年12月25日廢止台中發電廠第2號及第3號機許可證，惟環保署已於今年2月25日撤銷該行政處分，並表示許可證回歸展延審查。換句話說，台中電廠2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可條件進行操作。