剛說「綠到底」卻重啟中火機組 盧秀燕：饒過中部人

台中市長盧秀燕今日在市政會議表示，台電今年曾公開宣示「供電穩定」現在卻要再度重啟機組「深表震驚、遺憾！」盧呼籲台電「饒過中部人」還給市民好空氣。

盧秀燕指出，台電公司在五月舉行股東會，公開說明今夏供電很有信心，盛夏備轉容量率可望「綠到底」近期卻以夏季用電若成長超乎預期或有大型機組事故發生，不排除讓停機近半年的中火2、3號機回歸。

盧市長表示，市府去年才根據「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」關閉中火2、3號機組，近期在市府團隊努力督促下，中火減煤已見成效，空品較往年改善，連南投埔里也因中火減煤讓空品不良天數大幅降低，台中市府很珍惜空品改善的成果。

盧指出，台電保證供電無虞，又不排除讓停機近半年的2、3號機回歸，今天還要舉行地方說明會，呼籲台電審慎評估，還給中部人乾淨的空氣。