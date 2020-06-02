中火2、3號機組加入供電 台電：已完成環保改善

對於台中火力電廠2、3號機何時加入供電，台電上午指出，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可條件進行操作。況且這兩部機組均已完成環保改善工程，空氣污染物排放明顯減少，改善後排放濃度遠低於法規標準值。

台電說，台電考量夏季用電尖峰即將來臨，2、3號機是規劃中確保穩定供電的重要機組之一。會依照用電需求，適時安排這兩部機組加入供電行列，以確保備轉容量率達10％以上，維持供電充裕的綠燈燈號。

台電說，台中市政府雖於去年12月25日廢止台中發電廠第2號及第3號機許可證，但環保署今年2月25日已撤銷該行政處分，並表示許可證回歸展延審查。換句話說，台中電廠2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可條件進行操作。

台電強調，台中發電廠已於1月完成第1至4號機之環保改善工程，明顯減少空氣污染物，改善後之排放濃度除可符合現行空污排放標準，亦已低於台中市政府研擬中之第3次加嚴標準草案，並非外界所稱老舊機組。