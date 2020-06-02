中火大戰再起！台電：2、3號機合法有效 今夏加入供電

中火爭議再起！台電今（2）日表示，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可條件進行操作。

台電表示，考量夏季用電尖峰即將來臨，中火2、3號機也是規劃中確保穩定供電的重要機組之一。況且這兩部機組均已完成環保改善工程，空氣汙染物排放明顯減少，改善後的排放濃度遠低於法規標準值。台電會依照用電需求，適時安排這兩部機組加入供電行列，以確保備轉容量率達10%以上，維持供電充裕的綠燈燈號。

台電指出，台中市政府雖於去年12月25日廢止台中發電廠第2號及第3號機許可證，但環保署已於今年2月25日撤銷該行政處分，並表示許可證回歸展延審查。換句話說，台中電廠2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可條件進行操作。

台電強調，台中發電廠已於今年1月完成第1至4號機的環保改善工程，明顯減少空氣汙染物，改善後的排放濃度除可符合現行空汙排放標準，亦已低於台中市政府研擬中的第三次加嚴標準草案，並非外界所稱老舊機組。

台電也表示，今日將召開說明會向鄉親說明台中電廠運轉規劃、減煤減排成效，以及地方回饋事宜，也向民眾說明台中電廠2、3號機的現況，以及兩部機組加入供電系統對穩定供電的必要性。

台電強調，近來全台各地溫度明顯攀升，夏季用電尖峰即將來臨，同時疫情進入減緩期，工商活動逐漸恢復，台商也陸續回流，整體用電量隨之逐步成長。

同時，台電也指出，台中電廠減煤及減排去年用煤量已較103年減少近600萬噸。今年全廠用煤量以不超過1,260萬噸為努力目標。此外，台中電廠依經濟部指示於今年10月起執行「擴大自主減煤計畫」，空汙季（10月至隔年3月）最多運轉機組數將從原承諾8部機組，減為7部，且總發電量不超過6部機滿載發電量。

台電表示，台中發電廠將持續推動短期降載、中期環保設備改善及長期新增燃氣機組，持續減少空汙排放，自建廠以來，累計投入空汙改善金額達948億元，去年空汙排放量已較103年減少51%。其中1至4號機環保改善工程今年初已全部完成，其他機組的改善也陸續推動。未來台中電廠新增燃氣機組後，在「2氣6煤」的規劃下，再加上機組空汙防制設施，預計114年空汙排放量將較去年再減少五成。