美國ISM近期首度反彈 美債殖利率鼓掌

美國5月份ISM製造業指數43.1，為四個月來首度反彈，市場對此做出樂觀解讀，預期經濟將重回正軌。避險需求降溫導致成熟國家公債殖利率普遍走揚，曲線則趨於陡峭。終場10年期美債殖利率上漲0.7bps至0.6591%；10年期德債則上漲4.5bps至-0.5419%。

國內大型券商表示，近期焦點擺在本周五（5日）發布的5月份就業報告等，預料數據表現可望止跌趨穩，反映經濟逐步重啟的利多，有利投資人風險偏好延續。不過，美國各地抗議活動持續，美國總統川普則再度發表強硬談話，恐令警民衝突進一步擴大，同時延後景氣復甦的時點，則加大了資金進駐債市避險的需求，正負因素交錯下，預料10年期美債殖利率將延續橫盤震盪的情勢，區間在0.55~0.75%。

美股方面 5月歐美重啟經濟以來，企業、消費者信心雙雙回升，預料當月份經濟數據可望觸底走穩，第3季起經濟回溫的預期，將有助此前跌深的工業、能源、金融類股延續升勢，不過，美中衝突疑慮不減、美國各地暴力示威活動頻傳，利空因素恐打壓半導體、消費族群表現。