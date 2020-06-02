勞動基金 前4月賠2954億

新冠肺炎疫情出現緩和趨勢，全球主要股票市場稍有反彈回升。勞動部勞動基金運用局昨公布勞動基金最新績效，截至四月底止，整體基金規模為四兆三○六一億元，四月單月收益回升一七五八億元，但前四月累計仍賠二九五四點五億元，收益率為負百分之六點九七。

其中攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，新制勞退基金規模為二兆四九二三億元，減少一七八六億元，收益率為負百分之七點一八。以新制共計一一七七萬名勞工計算，每名勞工退休帳戶平均減少約一五一七四元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，下半年全球經濟應可逐步回升，希望今年內勞動基金可達到損益兩平。

勞動基金運用局指出，全球金融市場經歷三月的大跌之後，隨著疫情出現趨緩跡象，部分國家及城市展開復工、城市解封，重啟經濟活動。加以各國推出各項史無前例的財政與貨幣措施，如美國聯準會祭出無限量量化寬鬆、歐洲央行宣布對銀行提供一系列長期再融資計畫全球股市反彈回升等，股票市場反彈回升。未來疫情若能有效獲得控制，在各國振興措施之助益下，下半年全球經濟應可逐步回升。