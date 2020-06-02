勞動基金 前4月賠2954億

聯合報 / 記者陳宛茜／台北報導
勞動部勞動基金運用局昨公布勞動基金最新績效。圖／聯合報系資料照片
勞動部勞動基金運用局昨公布勞動基金最新績效。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情出現緩和趨勢，全球主要股票市場稍有反彈回升。勞動部勞動基金運用局昨公布勞動基金最新績效，截至四月底止，整體基金規模為四兆三○六一億元，四月單月收益回升一七五八億元，但前四月累計仍賠二九五四點五億元，收益率為負百分之六點九七。

其中攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，新制勞退基金規模為二兆四九二三億元，減少一七八六億元，收益率為負百分之七點一八。以新制共計一一七七萬名勞工計算，每名勞工退休帳戶平均減少約一五一七四元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，下半年全球經濟應可逐步回升，希望今年內勞動基金可達到損益兩平。

勞動基金運用局指出，全球金融市場經歷三月的大跌之後，隨著疫情出現趨緩跡象，部分國家及城市展開復工、城市解封，重啟經濟活動。加以各國推出各項史無前例的財政與貨幣措施，如美國聯準會祭出無限量量化寬鬆、歐洲央行宣布對銀行提供一系列長期再融資計畫全球股市反彈回升等，股票市場反彈回升。未來疫情若能有效獲得控制，在各國振興措施之助益下，下半年全球經濟應可逐步回升。

疫情 新冠肺炎 勞動基金

延伸閱讀

疫情緩 新制勞退基金4月收益1038億

疫情趨緩全球股市反彈 勞動基金4月收益回升1758億

仍慘賠！勞動基金虧損縮小 截至4月底賠2,954.5億元

勞動基金虧損回補！今年前4月累計虧損縮小至2,954億元

相關新聞

中火2、3號機擬重啟 中市：依空汙法送辦

中火爭議再起。台電今天要在台中召開說明會，停機近半年的台中火力發電廠二、三號機計畫在今夏重啟。台中市環保局表示，中火二、...

中火2、3號機擬重啟…台電：夏季用電尖峰 增調度彈性

台中市政府廢止台電中火兩部機組操作許可，台電今召開說明會。台電指出，近來全台各地溫度明顯攀升，夏季用電尖峰即將來臨，同時...

5月製造業PMI 創最快緊縮速度

中經院昨公布五月國內製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）指數，續跌二點八個百分點，至百分之四十四點八，創下創編以來最快緊縮速度...

龔明鑫：內需回溫 國內景氣估第2季落底

國內疫情明顯和緩，政府啟動振興措施。國發會主委龔明鑫昨表示，預估國內景氣第二季會落底，下半年將逐季復甦，內需消費面臨最大...

無薪假2.6萬人10年新高 華航工會：逾萬人減班休息

勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）最新統計，實施無薪假的事業單位一三三○家、共二萬六三二三人，較一周前公布家數又增加四十五家，人數也新增三八二三人，再創十年來新高點。勞動部透露，其中光一家航空公司，實施無薪假人數便逾兩千人。華航企業工會證實，五到七月華航有實施減班休息。

勞動基金 前4月賠2954億

新冠肺炎疫情出現緩和趨勢，全球主要股票市場稍有反彈回升。勞動部勞動基金運用局昨公布勞動基金最新績效，截至四月底止，整體基...

無薪假家數創高 衝上2.6萬人

勞動部昨（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數來到1,330家，人數衝破2.6萬人關卡，來到26,3...

慘！5月製造業PMI不只緊縮 還跌到歷史最低

中經院今（1）日公布5月國內製造業採購經理人指數（PMI）指數續跌2.8至44.8，為2012年7月創編以來最低；5月非...

專家：美暴動延燒轉移焦點 人民幣獲喘息空間

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋1日發表人民幣市場周評指出，美指跌穿99整數關卡後趨勢轉弱，加上近期中間價普遍強於預...

國發會：內需低谷已過將再起 兩大「慘」業待關注

國發會主委龔明鑫今（1）日受訪表示，新冠肺炎疫情對內需衝擊，低谷已過，政府也將超前部署，提出振興券措施，景氣下半年可望復...

疫情衝擊勞動市場！這三行業是大量解僱重災區

勞動部今（1）日公布最新大量解僱勞工統計。新冠肺炎疫情衝擊勞動市場，4月大量解僱通報有56件，創2013年來新高。勞動部...

台灣玩具槍世界第一 年產值40億元卻被法令勒住咽喉

槍枝管制在美國，向來是高度爭議話題。每次發生校園槍擊之類事件，對開放擁槍的質疑聲音必然高漲。不過美國受拓荒傳統影響，加上「全美來福槍協會」（ARA）等擁槍團體財力雄厚，因此多年來雙方相持不下。近日美國遭受嚴重新冠肺炎衝擊，各大城市又爆發嚴重黑白種族衝突，在社會動盪的情況下，擁槍派又在輿論戰場奪回一城。

熱門新聞

何不直接發2千？振興券挨批限制多 支持者怒：這不是紓困

振興券才三千元 王世堅酸：生吃都不夠，還曬成乾？

做1年賺2年 和泰車員工平均薪資福利近300萬

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

最悲慘情境？外資示警 華為恐終止手機部門

振興券明拍板 非實體券花3千擬可領回現金2千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。