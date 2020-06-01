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慘！5月製造業PMI不只緊縮 還跌到歷史最低

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
中經院今（1）日公布5月國內製造業採購經理人指數（PMI）指數續跌2.8至44.8，為2012年7月創編以來最低。本報資料照片
中經院今（1）日公布5月國內製造業採購經理人指數（PMI）指數續跌2.8至44.8，為2012年7月創編以來最低。本報資料照片

中經院今（1）日公布5月國內製造業採購經理人指數（PMI）指數續跌2.8至44.8，為2012年7月創編以來最低；5月非製造業經理人指數（NMI）指數連續4個月呈現緊縮，5月指數回升2.7爬升至45.2。

中經院表示，國內疫情趨緩，市場已不再恐慌，可以預見景氣與需求都會反轉，但何時才能回復到正常營運水準仍難以預料，而且各產業回升步調不一，多數產業只能縮衣節食、等待天明。

中經院指出，5月經季節調整後的PMI續跌至44.8，再創新低，且PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用都滑落至創編以來最快緊縮速度，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。

至於製造業未來6個月展望指數，在2月驟跌26.9後，5月首次呈現緊縮速度趨緩，指數回升5.1至30.8。中經院長張傳章指出，業者電訪意見顯示，因歐美與國內疫情趨緩，部分業者對未來看法由保守轉為持平，但業者對未來還是有憂慮。

他並表示，雖可預見景氣需求會反轉，但目前看不見恢復營運正常的時間點，因此產業保守鋪貨，之後供應鏈重整、營運模式，產業興衰仍是非常艱鉅挑戰。

中經院助研究員陳馨蕙進一步分析，目前業界頻傳訂單取消與延遲，企業持續縮減人力及工時，且鋪貨保守，以降低可能遭受的衝擊。她預期，不同產業所需的復原期不一，產業對於下半年復甦力道仍持保留態度，甚至部分產業資金斷鏈的挑戰才正要開始。

至於5月非製造業經理人指數（NMI）指數已連續4個月呈現緊縮，而指數回升2.7至45.2。八大產業中，運輸倉儲業、教育暨專業科學業、零售業、資訊暨通訊傳播業、批發業、營造暨不動產業與金融保險業均呈現緊縮，僅住宿餐飲業NMI達59.7，與4月相比呈現擴張。陳馨蕙指出，5月受惠於母親節檔期，拜疫情趨緩之賜，使得消費大幅反彈。

製造業 疫情

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