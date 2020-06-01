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專家：美暴動延燒轉移焦點 人民幣獲喘息空間

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
美國種族衝突越演越烈，人民幣對美元貶勢暫時舒緩。(本報系資料庫)
美國種族衝突越演越烈，人民幣對美元貶勢暫時舒緩。(本報系資料庫)

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋1日發表人民幣市場周評指出，美指跌穿99整數關卡後趨勢轉弱，加上近期中間價普遍強於預期，監管止穩態度明確，人民幣匯價下方有撐。

展望後市，美國內部暴動越演越烈，恐暫時無暇處理外部爭端，假使本周美方未有進一步具體制裁或反制舉措，預料在利空出盡下反而有助於人民幣短線小幅反彈。

上周初因香港國安立法通過，中美緊張關係加劇，亞幣普遍走弱，離岸在岸人民幣大貶，中間價更創12年新低。

儘管中美間的僵局令市場擔憂，但隨著疫苗開發以及各國經濟陸續開放，市場投資人信心回溫，美元避險需求驟減，美指跌至二個月來低點，為人民幣帶來支撐。

而周五(29日)川普宣布取消對香港特殊待遇並退出世界衛生組織(WHO)，由於先前市場擔憂有更針對性的關稅或其他制裁措施，故消息發布後，美股反而由黑翻紅，同時激勵人民幣反彈。

最終離岸人民幣對美元(USDCNH)結束連續兩周的跌勢，周線逆勢升值約153點，收在7.1332元，升值幅度0.21%；在岸人民幣對美元(USDCNY)收盤較早，僅在川普談話前收斂跌幅，周線貶值70點，收在7.1364元，貶值幅度0.10%。

境內貨幣市場方面，境內恰受稅期、地方債發行和月末因素等影響，市場流動性明顯收斂，資金價格續揚，全期限走升，尤以隔夜因跨月因素飆升近百點最甚。

而在公開市場方面，睽違已久的逆回購操作順利開展，且隨著時間越靠近月末，逆回購操作量亦逐步墊高，全周以月末當日放量人民幣3,000億元最高，創2月以來單日紀錄，累計單周淨投放則高達人民幣6,700億元。

預估跨月後資金面將重回穩中偏鬆的態勢，而本周尚有一筆大額中期借貸便利(MLF)即將到期，5,000億元的金額可望獲得續期，同時利率也將適時下調10到20個基點。

另外，人行行長易綱日前表示，貨幣政策將更加靈活適度，並確保流動性合理充裕。當日於此同時便重啟了逆回購操作，顯示人行維穩意圖的展現並非僅於口頭。

境外市場方面，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)周線連續第四周走高，而拆款市場同樣因月末因素全線拉升，1年期拆款水準更創下逾二個月新高。

掉期(Swap)方面，整體曲線仍呈現上移，季節性因素導致的短率飆高一樣反映在短端掉期點數，同時也有助於帶動長端上揚。

人民幣 香港

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