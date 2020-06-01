國發會：內需低谷已過將再起 兩大「慘」業待關注

國發會主委龔明鑫今（1）日受訪表示，新冠肺炎疫情對內需衝擊，低谷已過，政府也將超前部署，提出振興券措施，景氣下半年可望復甦；惟傳產訂單仍不振，政府再視情況提供傳產協助。

他坦言，現在比較需要關注是出口和傳統產業；高科技廠商沒什麼問題，根據4月外銷訂單統計，高科技產業訂單還在增加；但傳產方面，特別是紡織業，因全世界運動賽事延緩，金屬機電也因全球需求轉淡，衝擊較顯著，後續將與經濟部討論，只要企業有需要，會進行協助。

他進一步指出，國內紡織業者已改走高機能及運動賽事，不再做低價，因此全球運動賽事全面停擺，對紡織業衝擊不小，NBA將於7月開打，希望能減緩對紡織業衝擊。

相較之下，內需則有明顯改善。龔明鑫指出，清明連假期間，指揮中心基於防疫考量，呼籲民眾勿前往人潮擁擠的景點，住宿餐飲業營收大受影響，和去年同期相比，衰退約達20%，最近疫情趨緩，內需動能有回溫，「這個衝擊應該過去了」。

龔明鑫表示，台灣經濟表現比全球更穩，這與我防疫得宜有直接關係，政府也推動紓困，保住就業跟企業的元氣，因為紓困提供企業薪資補貼，截至目前止，約有34萬員工受惠；若這34萬員工當中有一部分人失業，就業、家庭都會受衝擊。

龔明鑫表示，我國若順利於6月7日解封，加上國內消費振興措施陸續推出，經濟可望於下半年逐季復甦。