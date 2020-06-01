疫情衝擊勞動市場！這三行業是大量解僱重災區

勞動部今（1）日公布最新大量解僱勞工統計。新冠肺炎疫情衝擊勞動市場，4月大量解僱通報有56件，創2013年來新高。勞動部表示，實施大量解僱主要為住宿餐飲、製造業及批發零售業。

勞動部官員指出，4月實施大量解僱，包括台南大億麗緻酒店251人、德昌皮革150人、中環集團137人。近期爆發大量解僱爭議還有東方文華，將反映在未來統計。

近來受疫情影響，實施大量解僱家數和人數也有升高之勢。今年1月通報實施無薪假有27家、1,225人；2月有22家、803人，3月攀升至41家、2,473人；4月再增56家、2,289人，其中家數雖創2013年來新高，人數若和去年底相較，約呈持平，官員認為，大量解僱的情況仍在正常的範圍。

官員解釋，3月大量解僱人數攀升，主要是遠東航空申請大量解僱，人數達528人；美華泰、堡獅龍（bossini）也是在3月申請大量解僱。

累計今年1至4月通報實施大量解僱有146家、6,790人，家數創下2013年同期以來最高，人數則是2016年同期以來最多。

整體來說，製造業、批發零售、住宿餐飲業是大量解僱重災區。累計今年前4月，製造業已有32家、1,937人實施大量解僱，住宿餐飲業則有48家、1,767人，批發零售業則有26家、1,155人。