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台水前總經理李錦地 榮獲全國水利終身成就獎
「水利節」就要到了，經濟部水利署公布今年全國水利終身成就獎、大禹獎及貢獻奬獲獎者，終身成就獎獲獎者為台水前總經理李錦地，包括參與制定水污染防治法、推行水價調整、籌備成立自來水公司，解決許多公共用水及水污染防治問題等，貢獻良多。
為紀念4千多年前傑出的治水先師－大禹，我國將其誕辰6月6日定為「工程師節」，也稱「水利節」。水利署自民國90年起，每年均辦理水利節慶祝活動，表揚傑出貢獻的水利人員，今年包括李錦地等29位產官學界菁英，獲得全國水利終身成就獎、大禹獎及貢獻奬等。受新冠肺炎疫情影響，水利署將於9月份國際水週舉辦頒獎典禮。
水利署表示，李錦地於大學畢業後即進入臺灣省政府建設廳服務，曾獲獎補金前往美國墾務局及聯邦防治署考察學習，並通過公費留考赴美國取得理學碩士。公務職涯中，參與制定水污染防治法、推行水價調整、清查自來水管網並提出汰換計畫降低漏水率、協助牡丹水庫興建、完成劃設臺北水源特定區；籌備成立自來水公司，解決許多公共用水及水污染防治問題，係自來水事業邁向永續經營發展的重要推手。退休後也持續奉獻其經驗與智慧，指導水利後進，對水利界具有重大、深遠之貢獻。
大禹獎獲獎者5人分別為，成大教授周乃昉、台水副總經理葉陳萼、新北市政府水利局局長宋德仁、雲林農田水利會專委林富元，以及經濟部水利署副署長曹華平；水利事業貢獻獎、水利績優貢獻獎，共計有23位產、官、學界傑出人士獲獎。
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