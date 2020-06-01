重啟中火2、3號機組 台電明龍井開說明會

對於台電可能重啟台中火力電廠2、3號兩部機組，台電今指出，因近來全台各地溫度明顯攀升，夏季用電尖峰即將來臨，同時疫情進入減緩期，工商活動逐漸恢復，台商也陸續回流，整體用電量逐步隨之飆高，台電大修與停機維護的機組已按計畫陸續歸隊，以因應用電尖峰。

而中火2、3號機亦規劃為供電行列的一員，以確保全國穩定供電，同時增加電力調度彈性以及因應緊急狀態的能力。

至於中火2、3號機的啟動時機，台電評估燃煤機組啟動需較長的準備時間，將依照未來供電情勢需要，儘早規劃準備，以因應全民夏季用電需求。

針對外界關切重啟事宜，台電表示明上午10點將在龍井區麗水里福順宮餐廳前籃球場開說明會，向鄉親說明台中電廠運轉規劃、減煤減排成效，以及地方回饋事宜。