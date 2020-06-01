MIC下修今年5G手機出貨至2.06億支 滲透率17.3%

資策會產業情報研究所（MIC）今（1）日舉辦第33屆春季線上研討會，分析全球與台灣通訊產業在疫情影響下的預估與展望。資策會MIC預估，疫情若於上半年受到控制且未大規模復燃，2020年全球智慧型手機出貨量仍將跌破12億台，出貨量減少16.9%，即使疫情受到控制的局勢更樂觀，預估仍不免減少12%的出貨量。

MIC資深產業顧問張奇表示，全球主要市場美國、歐洲、印度的市況皆不佳，在主要國家失業率大幅上升與民眾收入下降的情形下，消費力道仍難以復甦，換機潮也隨著遞延。

除了智慧型手機，資策會MIC也保守估計2020年全球5G手機出貨量為2.06億支，較疫情前的預測減少21%，全球滲透率達17.3%。張奇指出，主要是5G手機的新品開發時程受到疫情影響而延遲，由於廠商仍然積極導入5G，且中國大陸市場新機型有近半數是5G，預估全球2020年5G銷售量仍有望突破1.5億台，不過整體市場仍需觀察解封之後，疫情是否復燃的走勢與後續影響。