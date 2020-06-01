中國5月製造業PMI小幅滑落 市場預期6月回升

5月中國製造業PMI回落至50.6，小幅不如市場預期，主要是在內需強勁、外需疲軟的經濟環境下，企業主動去庫存與調降採購量，加上歐美為嚴防疫情二度爆發，採漸進式解除封鎖措施，導致外需回升速度較為緩慢。

不過，中國政府持續引導境內企業加速復工復產，並擴大逆周期調控與金融支持力度，仍有效拉抬內需增長動能，支撐5月製造業PMI維持在擴張區間。

展望後續，統一投顧認為，隨著海外疫情持續緩解，歐美等主要國家將加速重啟經濟活動，可望提振外需表現。且兩會後政策紅利逐步兌現，財政刺激規模與金融支持力度同步加大，有助拉抬內需消費與投資動能延續回升。因此，研究部預期6月製造業PMI走升。

中國5月製造業PMI小幅下滑至50.6（前值50.8、預期51.1），雖然不如市場預期，但符合季節性下滑趨勢，且僅略低於近十年同期51的平均水準。

若進一步分析5月製造業PMI分項數據，其中，生產小幅下滑，新訂單、進口、新出口訂單均呈現回升、企業主動去庫存、原料與產品價格回暖。

若依企業規模來看，大型企業PMI表現仍最為穩健、中小型企業PMI 則有所回落。其中，大型企業PMI回升至51.6（前值51.1）、中型企業PMI回落至48.8（前值50.2）、小型企業PMI則回落至50.8（前值51）。

展望後續，統一投顧認為，隨著海外疫情持續緩解，歐美等主要國家將加速重啟經濟活動，可望提振外需表現，且中國政府持續引導企業加速復工生產、民間消費活動逐漸恢復常態。

再者，兩會期間中國官方宣告今年財政支出規模較去年增加逾人民幣3.6兆元、赤字率目標至少3.6%以上，保留可供加碼的空間。

即便中國今年未設定GDP目標，兩會所新增的事關民生細節的指標仍有必須達成的剛性制約，因此，中國政府必將大力拉抬內需增長動能。因此預期6月隨著兩會政策紅利逐步兌現，財政刺激規模與金融支持力度加大，將有助拉抬內需消費與投資動能延續回升，有望帶動6月製造業PMI走升。