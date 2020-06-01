聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情趨緩全球股市反彈 勞動基金4月收益回升1758億
4月份起，新冠肺炎疫情在歐美等國家出現緩和趨勢，各主要股票市場稍有反彈回升。勞動部指出，勞動基金4月單月收益回升1758億元。
勞動部指出，全球金融市場經歷3月分的大跌後，隨著疫情出現趨緩跡象，部分國家及城市展開復工、城市解封，重啟經濟活動。加以各國推出各項史無前例的財政與貨幣措施，全球股市反彈回升。
MSCI全球及台灣加權股價指數4月份單月分別回升10.71％及13.23％，累計今年表現分為-12.94％、-8.38％。勞動基金今年截至4月底止，整體基金規模為4兆3,061億元， 4月單月收益回升1,758億元，累計報酬為-2,954.5億元，收益率-6.97％。
勞動基金運用局表示，未來疫情若能有效獲得控制，在各國振興措施之助益下，下半年全球經濟應可逐步回升。勞動基金運用局將持續關注疫情後續發展及其對經濟所引發之影響，審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益之衝擊，保障勞工經濟安全與退休生活。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言