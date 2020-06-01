疫情趨緩全球股市反彈 勞動基金4月收益回升1758億

4月份起，新冠肺炎疫情在歐美等國家出現緩和趨勢，各主要股票市場稍有反彈回升。勞動部指出，勞動基金4月單月收益回升1758億元。

勞動部指出，全球金融市場經歷3月分的大跌後，隨著疫情出現趨緩跡象，部分國家及城市展開復工、城市解封，重啟經濟活動。加以各國推出各項史無前例的財政與貨幣措施，全球股市反彈回升。

MSCI全球及台灣加權股價指數4月份單月分別回升10.71％及13.23％，累計今年表現分為-12.94％、-8.38％。勞動基金今年截至4月底止，整體基金規模為4兆3,061億元， 4月單月收益回升1,758億元，累計報酬為-2,954.5億元，收益率-6.97％。

勞動基金運用局表示，未來疫情若能有效獲得控制，在各國振興措施之助益下，下半年全球經濟應可逐步回升。勞動基金運用局將持續關注疫情後續發展及其對經濟所引發之影響，審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益之衝擊，保障勞工經濟安全與退休生活。