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勞動部揭國籍航空千人放無薪假 華航企工：其實更多人
勞動部今公布最新無薪假統計，截至5月31日實施無薪假企業達1330家，實施無薪假達2萬6323人，其中運輸倉儲業當中出現單一航空公司，超過千人大放無薪假情形。對此，華航企業工會證實勞動部所指就是華航，且「實際上更多人放無薪假」。
華航企業工會理事長劉惠宗說，新冠肺炎衝擊航空業，營運整個慘跌，工會願意跟公司共體時艱，4月時遵照勞動部，執行減班休息計畫，一期三個月，從5月開始到7月，「底線就是不要裁員」。
劉惠宗說，今天勞動部公布的數字不夠準確，因為實際上不只兩千多名員工實施無薪假，而是幾乎全部一萬多名員工都受影響，執行減班休息導致扣薪。不過因為薪水要低於勞保最高級距4萬5800元才符合勞動部無薪假定義，所以最後才會是今天呈現出來逾千人的數字。
劉惠宗強調，疫情期間，除了因為最近貨運很賺錢，部分貨運人員不需要休假，甚至還要加班，所以沒有被減薪外，其他華航員工都被受影響。
對此，華航表示，以勞動部公告為主，本公司不做回應。
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