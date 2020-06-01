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看不見生產回復時間點 5月PMI創史上最快緊縮速度

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

中經院今公布5月國內製造業採購經理人指數（PMI）指數，自從4月跌到創編以來最大跌幅後，5月PMI續跌2.8個百分點，創下創編以來最快緊縮速度；反觀非製造業經理人指數（NMI）指數則出現緊縮趨緩，主要認為國內疫情最壞情況已過。

5月PMI指數，自從今年4月跌到創編以來最大跌幅後，5月PMI續跌2.8個百分點至44.8%，創下2012年7月創編以來最快緊縮速度，訂單、生產皆持續比4月緊縮。

中經院院長張傳章表示，製造業新增訂單、生產與人力僱用都滑落至創編以來最快緊縮速度。供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張；5月客戶存貨指數也創下創編以來最高，尤其是電子暨光學產業、基礎原物料產業、交通工具產業。

5月份6大產業PMI緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業、電力暨機械設備產業、基礎原物料產業、食品暨紡織產業、化學暨生技醫療產業與電子暨光學產業，其中電子暨光學產業由4月擴張狀態轉為五月緊縮狀態。

張傳章指出，製造業未來六個月展望指數，首次呈現緊縮速度趨緩，指數回升5.1個百分點到30.8%，但業者電訪意見顯示，部分業者對未來看法由保守轉為持平業者，主要是歐美疫情與國內疫情趨緩，但業者還是有憂慮。雖可預見景氣需求會反轉，但何時可回復生產水準仍難預期，看不見恢復營運正常的時間點，讓產業保守鋪貨，供給需求斷鍊，後續訂單回溫同時，供應鏈統整、營運模式，產業興衰是非常艱鉅挑戰。

NMI部分，從二月創2014年創編以來最大跌幅後，5月NMI指數終於呈現比較明顯好轉，指數回升2.7個百分點至45.2%，但仍是連續4個月呈現緊縮。張傳章表示，五月起台灣防疫情況好，民眾信心回溫，對房價有一定支撐，國際股價回溫，商業活動、新增訂單雖已連續四個月緊縮，但已分別翻揚7.6與5.9百分點，是推升5月NMI緊縮趨緩的原因。

七大產業NMI全數呈現緊縮，依緊縮速度排序為運輸倉儲業、教育暨專業科學業、零售業、資訊暨通訊傳播業、批發業、營造暨不動產業與金融保險業。僅住宿餐飲業NMI與4月相比呈現擴張。

張傳章指出，非製造業之前受疫情衝擊較嚴重，但國內疫情控制良好，民眾開始放心出門外食、旅遊，針對未來六個月，緊縮速度已大幅趨緩，廠商對未來景氣轉為持平或擴張，主要認為國內疫情最壞情況已經過去，政府推出振興措施，民眾也放心出門，金融業與營建不動產業也表現穩健。

疫情 製造業

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