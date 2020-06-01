仍慘賠！勞動基金虧損縮小 截至4月底賠2,954.5億元

新冠肺炎全球大流行，也造成全球金融市場劇烈動盪。勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，受惠疫情在歐美等國家出現緩和趨勢，各主要股票市場稍有反彈回升，勞動基金4月單月收益回升1,758億元，但累計報酬仍是慘賠2,954.5億元，收益率為負6.97%。

勞動基金運用局表示，全球金融市場經歷3月份的大跌後，隨著新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，部分國家及城市展開復工、城市解封，重啟經濟活動，加以各國推出各項史無前例的財政與貨幣措施，例如美國除了聯準會祭出無限量量化寬鬆外，國會亦通過2.2兆美元對企業扶持計畫及失業救援，以避免金融機構的倒閉潮，防止金融動盪演變為金融危機。

同時，歐洲央行亦宣布對銀行提供一系列長期再融資計畫，以支持金融體系流動性，全球股市反彈回升，MSCI全球及台灣加權股價指數4月份單月分別回升10.71%及13.23%，累計今年表現分別為負12.94%、負8.38%。

勞動基金運用局指出，勞動基金今年截至4月底止，整體基金規模為4兆3,061億元， 儘管4月單月收益回升1,758億元，但累計報酬仍為負2,954.5億元，收益率為負6.97%。

根據統計，截至4月底，勞動基金運用局基金管理總規模為4兆6538億元，其中新制勞退基金2兆4,923元、舊制勞工退休基金9,397億元、勞工保險基金7,146億元、就業保險基金1,355億元、職災保護專款109億元、積欠工資墊償基金131億元，國保基金3,477億元。

虧損情況，整體勞動基金評價後收益數負2,954.5億元、收益率負6.97%，其中新制勞退基金虧損1,786億元、收益率負7.18%；舊制勞退基金虧損724億、收益率負8.44%；勞保基金虧損448.4億元、收益率負6.10%；就保基金則仍有收益3.9億元，收益率0.29%。

勞動基金運用局表示，隨著新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，加以各國積極推出強力貨幣和財政政策，舒緩了資金流動性風險，並提振投資信心，未來疫情若能有效獲得控制，在各國振興措施之助益下，下半年全球經濟應可逐步回升。

此外，勞動基金運用局也將持續關注疫情後續發展及其對經濟所引發的影響，審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益的衝擊，保障勞工經濟安全與退休生活。