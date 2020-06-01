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美歐延續解封 遞延消費將為Q3經濟成長動能

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

受到政府管制疫情措施的影響，美國4月份個人消費支出驟降13.6%，延續上月份-6.9%的大跌趨勢，創下史上最大降幅，預料將反映在第2季經濟成長率的數據之上，目前市場普遍預測，本季經濟成長率跌幅將高達20%以上。

然而，國內大型券商認為，隨著歐美疫情漸漸緩和，5月中旬之後經濟活動已經開始回溫，過去幾周連鎖商店銷售自谷底回升，另外，美國上周公布的續領失業金人數大減逾350萬人，今（1）日起紐約州將恢復製造業與營造業活動，更多民眾將返回工作岡位，意味著美國失業率可望在6月份轉趨下滑。

隨著歐美管制人流的措施放寬，民眾消費動能可望逐月回溫，尤其是過去兩個月民眾開銷大減，以致儲蓄金額大幅度攀升，4月份儲蓄金額6.15兆美元，儲蓄率高達33%，遞延消費將成為第3季景氣回溫的主要動能來源，並且讓整體景氣擺脫上半年的衰退格局。

失業率 疫情 經濟成長率

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