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勞資雙贏 居家辦公三不三要

聯合晚報 / 記者陳素玲／台北報導

美國臉書日前宣示，將在未來幾年內，推動至少半數員工遠距上班，也就是不再有到辦公室工作需求，台灣今年因為疫情，也有不少企業採取分流上班（遠距上班或在家上班），意外讓居家上班成為台灣職場顯學。當愈來愈多員工可能加入這個行列時，到底企業與員工應注意什麼？

根據yes123求職網在疫情期間3、4月間進行的調查顯示，如果想讓員工「在家（遠距）上班」，企業端認為目前「最需要克服」的問題，在可複選狀況下，依序為：「工作進度的即時回報與掌握」（53.8%）、「客戶（顧客）服務品質與業務推廣量的維持」（46.2%），以及「公務訊息的處理，是否導致員工生活與工作界線模糊化」（30.8%）、「視訊會議的效率與訊息溝通的落差」（26.9%）。

在家上班 雇主最在意工作進度

其他居家辦公的難題，分別是：「添購軟硬體設備的成本」（25%）、「出缺勤系統的建立」（23.1%），以及「公文批閱與合約文件簽署的流程」（19.2%）、「資安風險的控管」（15.4%）。

可見如果員工真的在家上班，雇主最在意的仍是工作進度的掌握，換句話說，如果員工能確實做好工作，老闆看不到員工也不是大問題。

調查也發現，員工非常歡迎在家上班，有高達90.1%的上班族表示，願意嘗試「在家（遠距）上班」。雖然也有54.2%的人覺得職場人際關係疏離感「增加」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，居家辦公對企業來說，可以省水電、省辦公室空間，勞工則可省去通勤成本，雙方若能就工作標準、工時等問題做好溝通，遠距上班對勞資都有好處。

楊宗斌表示，對於「居家辦公」，勞工應遵守「三不三要」的六大原則，「三不」是指：「不」使用有資安疑慮的網路連線；「不」隨意離開家的範圍；「不」過度簡化工作或服務流程。

「三要」則是「要」保持與同事、客戶、顧客溝通管道的順暢；「要」建立每日工作進度表；「要」注意身體狀況。

楊宗斌表示，勞資雙方都要「互信與體諒」，因為原本老闆、上司，對於員工、下屬，一切狀況皆要「眼見為憑」，面對面溝通並指派任務，或者召集同仁進行討論。但面對未來「職場數位化」趨勢，包含出缺勤記錄，以及公務進度的掌控，還有會議的進行，只要有對應的軟硬體設備，皆可透過網路（線上）處理。

職場 疫情

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