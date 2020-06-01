勞動基金虧損回補！今年前4月累計虧損縮小至2,954億元

新冠肺炎全球大流行，全球金融市場動盪，勞動基金虧損縮小。勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至4月底，慘賠2,954.5億元，收益率為負6.97%，光4月回補1,758億元，勞動基金拚今年損益兩平，不讓勞工賠錢。

因疫情衝擊，勞動基金前3月大虧4,712.5億元，收益率為負11.16%；4月國際金融市場動盪趨緩，勞動基金也調節布局，截至前4月虧損縮小至2,954.5億元，收益率為負6.97%。

勞動基金運用局表示，4月在歐美防疫朝向正面緩和發展，多國並逐步解除封鎖、重啟經濟活動，加上各國持續推出的振興追加方案，保護脆弱經濟體，紓解企業現金流動性壓力，各主要股票市場紛紛反彈。

MSCI全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，4月份單月表現分別為10.71％、9.82％、9.61％、13.23％及1.96％，累計今年表現分別為-12.94％、-12.93％、-17.14％、-8.38％及1.63％。

整體勞動基金截至今年4月底止規模為4兆3,061億元，其中新制勞退基金規模為2兆4,923億元，舊制勞退基金規模為9,397億元，勞保基金規模為7,146億元，就保基金規模為1,355億元，職災保護專款規模為109億元，積欠工資墊償基金規模為131億元。

受到全球疫情蔓延，勞動基金短期績效受到影響，今年截至4月底，整體勞動基金評價後收益數為-2,954.5億元，收益率-6.97％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為-7.18％、-8.44％、-6.10％，收益數分別為負1,786億、負724億元、負448.4億元。

展望未來，勞動基金運用局表示，隨著疫情出現趨緩跡象，加以各國積極推出強力貨幣和財政政策，舒緩了資金流動性風險，並提振投資信心，未來疫情若能有效獲得控制，在各國振興措施之助益下，下半年全球經濟應可逐步回升。