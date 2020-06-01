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5月PMI續跌2.8個百分點為44.8% 創編以來最快速緊縮
中華經濟研究院今（1）日公布5月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）指數續跌2.8個百分點，至44.8%，為2012年7月創編以來最快緊縮速度。
反觀5月台灣非製造業經理人指數（NMI）指數續四個月呈現緊縮後，本月指數回升2.7個百分點，至45.2%。
PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用持續緊縮，且皆滑落至2012年7月創編以來最快緊縮速度，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。
六大產業皆回報PMI為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業32.6%、電力暨機械設備產業39.1%、基礎原物料產業42.2%、食品暨紡織產業45.2%、化學暨生技醫療產業48.2%與電子暨光學產業49.5%。
NMI方面，四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間呈現上升。
5月七大產業NMI全數呈現緊縮，依緊縮速度排序為運輸倉儲業40.0%、教育暨專業科學業43.8%、零售業45.3%、資訊暨通訊傳播業45.8%、批發業46.3%、營造暨不動產業48.5%與金融保險業49.3%；僅住宿餐飲業59.7%，與4月相比呈現擴張。
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