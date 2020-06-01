超狂！王品釋500職缺 第3季大徵才

新冠肺炎疫情衝擊就業市場，主計總處甫公布4月失業率升破4%，餐飲業首當其衝，大專院校畢業季到來，失業率可能持續攀升，王品集團宣佈第三季將大舉徵才，釋出正職職缺高達500個，其中特別針對具服務業管理經驗的求職者，釋出「石二鍋店經理」職缺，凡經過4個月培訓計畫、通過考核，將可升任店經理，負責門店營運管理，每月起薪、管理津貼加獎金，可望挑戰55,000元；同時針對大專應屆畢業生，提出石二鍋儲備店經理12個月培訓計畫，新鮮人月領45,000元將不再是夢。

主計總處公布4月失業率，創下近7年同月最高，就業人數明顯下降，尤以服務業影響最大，月減3.4萬人，住宿餐飲業、批發零售業、支援服務業減少最顯著。人力銀行指出，6月後預計28萬名大專應屆畢業生投入勞動市場，失業率恐持續攀高。

王品集團旗下石二鍋、12MINI釋出儲備店經理、儲備區長職缺，面試通過錄用為正職人員後，將由見習襄理做起，起薪含全勤獎金至少31,600~35,800元。儲備區長需求達40人，由見習襄理做起，通過6個月培訓，結訓後一年內升任區長，每月起薪、管理津貼加獎金33,000~35,100元；另外，儲備店經理需求60名，經過4~12個月精實培訓後，每月起薪、管理津貼加獎金挑戰42,000~55,000元。

此外，王品集團針對下半年各品牌展店人力儲備需求，集團旗下王品牛排、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、青花驕、聚鍋、和牛涮…等品牌，預計錄用超過300名基層正職人才，任用薪資皆最少31,000起。

預計於6/15~6/20期間於台北、台中、高雄舉辦聯合面試活動，招募訊息已公告於各大人力銀行網站，詳情可參考人力銀行網站，或電洽人力資源部窗口04-23221868#2014林先生。

新冠疫情嚴重衝擊台灣餐飲業，王品集團推動「安心專案」，率先在門店量體溫、戴口罩、勤洗手，獲得消費者肯定，營運狀況穩定。王品集團強調，以「品牌優先、現金為王」的策略，不減薪、不裁員，同時對供應商依約定時付款，善盡企業穩定社會的責任。

王品集團在兩岸擁有27個品牌、超過400家門店，以堅實資源為後盾，讓許多年輕人活躍在餐飲舞台，第22屆「全國商店傑出店長」選拔，王品集團囊括半數、成為最大贏家，獨特的「人才學」是王品集團立足台灣餐飲業值得驕傲的一環。

王品集團深刻認知：人才是台灣餐飲業最重要的資產，持續透過多品牌發展策略，培養人才的創新能力、給予多品牌歷練機會，期盼改善台灣餐飲產業人才發展瓶頸，同時盡力提升各項工作條件，希望讓更多優秀的餐飲人才根留台灣。