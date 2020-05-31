快訊

一張圖看一周天氣！各地熱飆35度 周六起水氣增

2,000萬筆個資疑遭外洩 行政院資安處：非政府機關流出

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

某國外資安公司報告聲稱，有超過2,000萬筆台灣戶政資料個資，遭登上暗網且販售。行政院資安處今（31）日再次強調該項資料亦非自政府機關流出，並分析表示該項資料並非從單一來源取得，也不是戶政系統之內容，經和相關部會所保存資料內容相較，也非目前各部會的資料，為進一步釐清，已請法務部調查局查處中。

資安處表示，揭露於暗網拍賣我國民眾個資2,000萬筆以上，並稱是我國內政部戶政資料外流一事，非屬事實，也非自政府機關流出。資安處提醒，近日類似案例增多，呼籲民眾勿輕忽個資保護，同時也請各企業團體在蒐集個人資料時，恪遵《個人資料保護法》相關規定，善盡保護之責。

資安處指出，經比對內容，相關資料應是流傳於暗網多年，最近一次出現是在2017年底於暗網拍賣，當時即已協請戶政單位確認，不是戶政單位資料，且經查對內容及格式判斷，不是由單一資料源取得，似是彙整各不同來源整理而得，而在暗網上為吸引買家購買，故宣稱為我國戶政資料。

資安處說明，該項資料之流傳可分為兩種版本，一種是分為61個檔案的版本，另一種則為單一檔案的版本，兩者筆數及大小均相同，約為3.5GB。

資安處分析說明指出，第一，從時間上分析，資料內容是以2004年（含）前之資料為主，另有2005年吧筆，2006年四筆，2007年資料七筆，2008年資料11筆，2009年資料三筆，2010年資料五筆，2011年資料兩筆，2016年資料一筆。

第二，從資料欄位來看，檔案中以一列為一筆資料，除空白列外，另有29種資料列格式，各資料列之格式不同，亦即從一個資料列一個資料欄位，到一個資料列有29個資料欄位，且資料欄位間之分隔符號不同，並沒有一致之格式，判斷不是來自同一個資料源。

第三，從內容來看，資料重覆性高，且重覆性之資料完全重覆，並非隨著時間更新。此外資料內容可再分析如下，包含若有地址者，多為六都改制直轄市前之資料；若有姓名欄位者，混雜中文姓名、公司行號名稱、英文姓名。

接著，若有證號欄位者，混雜身分證號碼、護照號碼、不知名證照號碼，格式及內容均非固定；其他欄位尚有標示可能之薪資範圍、行業別、或UPDATE等，另有約6百萬筆資料標註「市話用戶」；各資料欄位之標示不一而足。

資安處表示，經上述初步分析可知，該項資料並非從單一來源取得，也不是戶政系統之內容，經和相關部會所保存之資料內容相較，亦非目前各部會之資料，為進一步釐清，刻正協請法務部調查局查處中。

資安處強調，政府機關對於民眾個人資料之蒐集、處理、利用、及保存等，均依機關業務職掌及法定範圍內執行，並遵守「個人資料保護法」之相關規定。在資安防護方面，亦依照機關責任等級之不同，遵守「資安管理法」之規定辦理應辦事項，若有資安事件或資料外洩的情形發生，必須依照「資安管理法」進行通報及事件處理。

資安處表示，行政院在資安防護持續保持精進，除進行網路防護外，並對持有大量民眾個人資料之機關，自2019年起即組成專案團隊進行查核，確保民眾個資之保存，同時也對各機關進行全年的網路攻防演練和實地稽核，並針對需要的機關派出資安服務團，以現場派駐一到兩個月的時間，協助機關落實各項規範，以確保各機關能做好資安防護。

資安處表示，後續行政院將再持續要求各機關做好防護，及加強同仁之資安意識，同時也提醒民眾，購買、下載或非經授權使用個人資料，會有違反個資法的情形，請民眾多注意。

資安 調查局 外資
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

機關採購中國資通設備 政院報告：因價格低廉

台南祀典武廟要求恢復中樞祭典 徐國勇：報行政院決定

傳出2000萬筆個資外洩 徐國勇：應該來自畢業紀念冊

國人個資外洩引譁然 學者：政府這種鬼話說得出來

相關新聞

台灣2千萬筆個資外洩？ 政院資安處：非自政府機關流出

近日媒體報導，國外網站揭露於暗網拍賣我國民眾個資2千萬筆以上，並稱我國內政部戶政資料外流，行政院資安處今表示，非屬事實，...

基隆姜子寮山蓋集村禿了頭 地方憂心變山林豪宅毀美景

學人們的集村農舍正在基隆七堵的姜子寮山腰動工，大興土木引來地方憂心變相成山林間豪宅，也擔心山坡地被挖禿了頭及帶來汙染；市...

基隆首件集村農舍玩真的 建中藥材培育基地及示範農場

學人築夢蓋屋外，還想發展特色農藥、觀光，除了興建集村住宅的1公頃地，集村還有9公頃配地等，已開始規畫為農場並陸續送審，包...

「比寫論文還磨人」 研究228權威教授自力蓋屋很堅持

「申請集村農舍開發程序走10多年，我們用教授寫論文精神送件，真的比論文還磨人」，賴澤涵還說，申請集村農舍所有過程都中規中...

影／500多學人自力蓋屋波折多 築夢30年集村農舍終動工

30多年前，台灣房價飆漲，一群中研院歸國學人、大學學者、行政人員等500多人，在基隆、汐止集資購買80多公頃山坡地，要自...

聯合報一周大事 5/24~5/30

中央流行疫情指揮中心宣布，口罩禁令將於6月1日解除，屆時除了外銷，國內也開放自由買賣並與現行實名制並行。

興建申請當做論文寫 程序一熬十多年

「申請集村農舍開發程序走十多年，我們用寫論文的精神送件，真的比論文還磨人」，賴澤涵說，申請集村農舍所有過程都中規中矩，沒...

地方憂集村農舍變豪宅 基隆市：嚴格監督

集村農舍在基隆七堵的姜子寮山腰動工，地方憂心是否會變相成農舍豪宅，也擔心山坡地被挖禿頭帶來汙染。基隆市府說，一切申請都合...

學者自力蓋屋 拖卅多年終動工

卅多年前，台灣房價飆漲，一群中研院歸國學人、大學學者、行政人員等五百多人，在基隆、汐止集資購買八十多公頃山坡地，要自力造屋打造庭院式家園及農業園區。沒想到碰上林肯大郡事件、水患等，山坡地限建，開發一波三折，如今學人們的「集村農舍」終於在基隆七堵的姜子寮山腰動工，預計一年後完工。

【政治誤我30年1】徐中雄打造拐杖界勞斯萊斯 讓「虎克船長」絕跡

2016年5月19日藍綠政黨輪替前一天，當時的行政院副秘書長徐中雄打卡下班後回到台中豐原自宅，隔天沒出席交接典禮，就此退出縱橫30年的政壇江湖。此後徐中雄花了3年多研發精品級拐杖，更輕便美觀也更符合人體工學，更重要的是身障者不再像「虎克船長」般人未到聲先到。他說「我打造的不是拐杖，是尊重與不歧視。」

臺大「法律學分班」 熱烈招生中 早鳥優惠6/4止

國立臺灣大學進修推廣學院「法律學分班」第36期招生中，即日起報名至109年6月24日截止。凡具學士學位以上，或符合報考大學碩士班之同等學力，且目前未就讀各校法律系所者皆可報名，6月4日前完成報名繳費者

輪胎研發「耐米」科技？米其林的6月4日要來個世紀大揭密！

奈米科技應該大家可能都有聽過，但「耐米」應該就陌生了吧！身為全球輪胎領導品牌MICHELIN米其林，竟然在自家的臉書粉絲團中預先公布了一段影片，搞得跟英雄聯盟電影一樣神秘，最後更出現了「耐米聯盟」的字

熱門新聞

最會唱歌變「省話一哥」 余天立院僅五次發言吊車尾

柯文哲妻陳佩琪臉書逆時中 指台灣警告世衛實在牽強

陸軍269旅長 由現任333旅長林志穎「上場救援」

接任民眾黨秘書長 謝立功聲明主動退出國民黨

國人個資外洩引譁然 學者：政府這種鬼話說得出來

空軍首位維吉尼亞軍校畢業生 接任官校副校長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。