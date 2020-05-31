2,000萬筆個資疑遭外洩 行政院資安處：非政府機關流出

某國外資安公司報告聲稱，有超過2,000萬筆台灣戶政資料個資，遭登上暗網且販售。行政院資安處今（31）日再次強調該項資料亦非自政府機關流出，並分析表示該項資料並非從單一來源取得，也不是戶政系統之內容，經和相關部會所保存資料內容相較，也非目前各部會的資料，為進一步釐清，已請法務部調查局查處中。

資安處表示，揭露於暗網拍賣我國民眾個資2,000萬筆以上，並稱是我國內政部戶政資料外流一事，非屬事實，也非自政府機關流出。資安處提醒，近日類似案例增多，呼籲民眾勿輕忽個資保護，同時也請各企業團體在蒐集個人資料時，恪遵《個人資料保護法》相關規定，善盡保護之責。

資安處指出，經比對內容，相關資料應是流傳於暗網多年，最近一次出現是在2017年底於暗網拍賣，當時即已協請戶政單位確認，不是戶政單位資料，且經查對內容及格式判斷，不是由單一資料源取得，似是彙整各不同來源整理而得，而在暗網上為吸引買家購買，故宣稱為我國戶政資料。

資安處說明，該項資料之流傳可分為兩種版本，一種是分為61個檔案的版本，另一種則為單一檔案的版本，兩者筆數及大小均相同，約為3.5GB。

資安處分析說明指出，第一，從時間上分析，資料內容是以2004年（含）前之資料為主，另有2005年吧筆，2006年四筆，2007年資料七筆，2008年資料11筆，2009年資料三筆，2010年資料五筆，2011年資料兩筆，2016年資料一筆。

第二，從資料欄位來看，檔案中以一列為一筆資料，除空白列外，另有29種資料列格式，各資料列之格式不同，亦即從一個資料列一個資料欄位，到一個資料列有29個資料欄位，且資料欄位間之分隔符號不同，並沒有一致之格式，判斷不是來自同一個資料源。

第三，從內容來看，資料重覆性高，且重覆性之資料完全重覆，並非隨著時間更新。此外資料內容可再分析如下，包含若有地址者，多為六都改制直轄市前之資料；若有姓名欄位者，混雜中文姓名、公司行號名稱、英文姓名。

接著，若有證號欄位者，混雜身分證號碼、護照號碼、不知名證照號碼，格式及內容均非固定；其他欄位尚有標示可能之薪資範圍、行業別、或UPDATE等，另有約6百萬筆資料標註「市話用戶」；各資料欄位之標示不一而足。

資安處表示，經上述初步分析可知，該項資料並非從單一來源取得，也不是戶政系統之內容，經和相關部會所保存之資料內容相較，亦非目前各部會之資料，為進一步釐清，刻正協請法務部調查局查處中。

資安處強調，政府機關對於民眾個人資料之蒐集、處理、利用、及保存等，均依機關業務職掌及法定範圍內執行，並遵守「個人資料保護法」之相關規定。在資安防護方面，亦依照機關責任等級之不同，遵守「資安管理法」之規定辦理應辦事項，若有資安事件或資料外洩的情形發生，必須依照「資安管理法」進行通報及事件處理。

資安處表示，行政院在資安防護持續保持精進，除進行網路防護外，並對持有大量民眾個人資料之機關，自2019年起即組成專案團隊進行查核，確保民眾個資之保存，同時也對各機關進行全年的網路攻防演練和實地稽核，並針對需要的機關派出資安服務團，以現場派駐一到兩個月的時間，協助機關落實各項規範，以確保各機關能做好資安防護。

資安處表示，後續行政院將再持續要求各機關做好防護，及加強同仁之資安意識，同時也提醒民眾，購買、下載或非經授權使用個人資料，會有違反個資法的情形，請民眾多注意。