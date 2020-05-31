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中東油國積極減產 汽油明起再漲0.3元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.3元。圖／中油提供
中油自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.3元。圖／中油提供

由於歐美新冠肺炎疫情趨緩、中東產油國積極減產，國際原油價格持續回升，國內油價已經連五周漲！中油自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.3元，調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.9元、95無鉛汽油每公升21.4元、98無鉛汽油每公升23.4元、超級柴油每公升17.4元。

中油表示，本週受中東主要油國積極落實減產協議、全球新冠肺炎疫情有趨緩跡象等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶34.07美元，較前週33.26美元上漲0.81美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.064元，國內油價依公式計算漲幅為2.12％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.0元及0.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅各調漲0.3元，另0.7元及0.6元由中油吸收。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

原油價格 中油
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