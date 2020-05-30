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央行示警 疫情造成四風險

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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新冠肺炎疫情重擊全球經濟，中央銀行昨（29）日示警，疫情對國際經濟金融情勢造成四大風險，包括全球經濟恐陷入衰退、金融市場波動劇烈、主要經濟體政府債務明顯累積及中國大陸經濟金融風險升高；央行官員強調，台灣雖受疫情衝擊，但金融市場尚能順利運作、金融體系還是很穩定。

央行昨日發布第14期金融穩定報告，彙整過去一年多來國內外經濟及金融情勢發展，分析可能影響我國金融體系的風險。央行指出，新冠肺炎疫情重創各國經濟、大陸經濟成長大幅放緩，潛在風險上升，我國經濟成長動能亦受衝擊，恐影響企業與家庭償債能力，不動產市況轉趨觀望。

央行金檢處處長蕭翠玲昨日不忘信心喊話說：「目前我們金融體系還是很穩定。」

央行所稱的國際四大風險，首先，肺炎疫情蔓延全球，重創各國經濟成長動能，IHS Markit預測今年全球經濟將陷入衰退，經濟成長率預測將降至-5.5%。

第二，疫情蔓延與國際油價崩跌引發投資人恐慌情緒加劇，今年3月全球股市重挫，全球匯率波動加劇，新興經濟體貨幣大幅貶值且資金大量外流。在各國採行因應疫情措施後，金融緊張情勢略為緩和。

第三，因應新冠肺炎疫情衝擊加上減稅法案及社福支出增加，美國今年財政赤字對GDP比率、政府債務餘額對GDP比率均大幅上升，歐元區及日本政府債務對GDP比率也有相同情況。

第四，大陸經濟金融風險升高。受疫情影響產業供應鏈中斷，消費需求急遽萎縮，重創大陸經濟，IHS Markit預測今年經濟成長率將下滑至0.5%；今年以來人民幣匯率也急遽走貶。

央行強調，今年初疫情引發全球金融市場動盪，但我國金融體系受衝擊程度相對有限，其中股市重挫後已回漲，新台幣匯率相對穩定；國銀存放款利差縮小且授信風險上升，但風險承擔能力佳；人壽保險公司權益明顯下滑，但4月已改善；票券公司所受衝擊不大。

蕭翠玲強調，行政院、央行、金管會等積極採取措施促進金融穩定及因應肺炎疫情衝擊，著眼全球疫情仍未平息，央行將關注後續發展並適時採取因應措施。

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