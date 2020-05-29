宏全宣布 即日起恢復參與政府採購招標案件
宏全國際（9939）今（29）日宣布，有關金門酒廠公司去年將宏全刊登在政府採購公報、停權三年案，台北高等法院已判決撤銷金酒所刊登的處分，宏全即日起恢復參與所屬業務相關的各項政府採購招標案件。
宏全表示，金酒公司也於今日撤銷有關刊登公告，全案終結。據了解，近幾年國營事業訂單占宏全集團合併營收比重約3.25%。
金門酒廠去年6月主張宏全參與採購案，有政府採購法第101條第1項第2款涉嫌借牌投標情事，將宏全刊登在政府採購公報，停權三年。宏全認為，此審議結果有違誤，隨即提出行政訴訟，以維護公司權益。
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