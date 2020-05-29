宏全宣布 即日起恢復參與政府採購招標案件

疫情之下為協助青年就業，勞動部已規劃6大措施並投入66億資金，預計能幫助14萬名青年順利進入職場。此波青年就業措施，青年和企業兩方皆有補助方案可適用，且依照實際內容分為「就業、專長、雇用」三大面向，希望能協助雇主及青年在職場站穩腳步。

2020-05-29 15:18